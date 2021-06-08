Как очистить голову от ментальной грязи: 4 способа

Вадим Карасев

Ментальная грязь есть практически у каждого человека. Речь идет о страхах, неуверенности, негативных программах и так далее. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как от этого можно избавиться.

Довольно часто источником отрицательных мыслей и ментальной грязи становится отрицательная энергетика, которая накапливается в нашем организме. Есть четыре знака, которыми наше тело предупреждает нас об этом. Далее вы узнаете, как бороться с негативом.

Произносите аффирмации

Слова и мысли играют определяющую роль в борьбе за место под солнцем. Ментальные проблемы означают, что человек сам себя настраивает на негатив. Если у нас не получается найти любовь, это результат того, что мы говорим сами себе «я никому не нужен/не нужна», «я плохо выгляжу» и так далее. Аффирмации — это положительные высказывания, которые призваны бороться с нашими проблемами. Их нужно повторять себе как можно чаще.

Например, если вы хотите найти работу лучше той, что у вас сейчас, нужно говорить себе:

«я достоин/достойна хорошей работы»;«моих навыков хватает для того, чтобы работать в лучшем месте».

Если вы не можете найти любовь, найдите тому причину. Если вы сомневаетесь в своей красоте, говорите себе почаще:

«я нравлюсь себе, значит, я нравлюсь людям»;«я излучаю любовь, поэтому заслуживаю получить ее в ответ».

Составлять аффирмации просто. Нужно, чтобы они были короткими, утвердительными, без частиц «не» и слова «нет». Они произносятся в настоящем времени, будто вы уже получили то, чего хотите. Если вы забываете их произносить, вешайте себе в качестве напоминания стикеры на зеркало, шкаф, дверь и так далее. Через некоторое время негативные программы начнут отступать.

Перестаньте общаться с негативными людьми

Окружение в большинстве случаев является главным источником неуверенности в себе и другой ментальной грязи. Окружающие внушают нам, что мы чего-то не достойны, чего-то не можем.

Перестаньте общаться с теми, кто постоянно говорит вам, что вы чего-то не умеете, не можете. Это могут быть просто негативные люди, которые сомневаются в том, что наша жизнь будет лучше. У них всегда все плохо, поэтому подобное настроение передается и вам.

Само собой, просто взять и вычеркнуть из своей жизни некоторых людей не получится. Придется терпеть их и дальше, но можно перестать воспринимать их слова как истину. Перестаньте также встревать в конфликтные ситуации. Негативные люди могут делать вас несчастными, выбивая из колеи грубостью. Не поддерживайте их. Обходите стороной тех, кто жаждет ругани и грязи.

Займитесь спортом

Физические нагрузки помогают обходить стороной все самое плохое. Во время занятий спортом человек просто перестает думать о чем-либо. Это крайне полезно в те периоды, когда вас что-то гложет.

Ученые давно пришли к выводу о том, что спорт повышает содержание гормона счастья в крови человека. Бег, походы в спортзал, поездки на велосипеде или даже простые упражнения дома — все это делает нас счастливыми на физиологическом уровне. Само собой, из-за этого уходит прочь ментальная грязь. Исследования показывают, что люди, которые регулярно занимаются спортом, на 50-60 % реже страдают от депрессий.

Усильте интеллектуальную активность

Очень важно заниматься тем, что вас вдохновляет. Это может быть изучение чего-то нового, чтение приятной книги, просмотр интересного обучающего фильма и так далее.

При этом очень важно перестать впитывать в себя информационный мусор из социальных сетей и телевизора. Это затрудняет обучение и забивает голову лишними негативными мыслями.