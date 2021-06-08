Как снять негативную энергетику при помощи травяного настоя

Вадим Карасев

Негативная энергетика очень опасна. Она может привести к появлению страхов, неуверенности и отрицательных мыслей. Оказывается, избавиться от прилива плохой энергии можно при помощи травяного настоя.

В нашей жизни бывает много источников негативной энергии. Ранее мы рассказывали, как можно поставить на себя защиту от негативного воздействия. Дело в том, что не всегда это работает, поэтому порой мы заряжаемся чем-то плохим, причем сами того не подозревая. Если что-то вас расстроило или заставило наполниться переживаниями и тревогой, сделайте настой по описанному ниже рецепту.

Какие компоненты нужны для создания настоя

Валериана. Растет она на лугах в низинах, на опушках, в зарослях кустарников и в заболоченных местностях. Для настоя используется корень растения. Он успокаивает и избавляет от отрицательных эмоций.

Душица. Дарит человеку силы и помогает бороться с неприятными воспоминаниями. Растет на лугах, полях и опушках. Полезной является верхняя часть растения — стебли и цветки. Душица отлично растет дома или в саду.

Зверобой. Растение с желтыми цветками. Крайне полезное для человека, так как дает силу, помогает дольше оставаться активными. Собирается верхняя часть стебля — цветы и тонкие стебли.

Крапива. Крапива растет повсеместно. Самое полезное в ней — листья. Она повышает иммунитет и способствует ускорению обмена веществ. Это крайне полезный составной компонент.

Липовые цветы. Это дерево растет во многих местах. Его цветы являются невероятно полезными и помогают сдерживать процессы старения тела. Старайтесь собирать цветы липы на год вперед, потому что данный компонент очень важен.

Мать-и-мачеха. Листья данного растения снимают боли и воспаление. Мать-и-мачеха отлично растет и в домашних условиях.

Шалфей. Растет на открытых территориях, на склонах холмов, опушках. Очень важно срезать только те стебли, на которых нижние цветки распустились, а верхние пока еще нет. Сбор данной травы производится летом и осенью.

Ромашка. Ромашку аптечную можно посадить дома либо найти на полях и на обочинах дорог. Срезаются только соцветия. Ромашка способствует быстрому заживлению ран, снятию спазмов и отеков.

Полезными, но необязательными добавками могут быть также листья эвкалипта, трава чабреца, александрийский лист.

Как готовить настой

Необходимо высушить компоненты, размолоть их, и 8-10 столовых ложек смеси залить литром горячей воды. Нужно подождать, чтобы полученная смесь постояла пару минут, а затем еще раз довести ее до кипения. Чтобы настой получился правильным, нужно дать ему постоять 3-4 часа.

Принимать нужно по две столовые ложки три раза в день в течение двух недель. Очень полезен этот отвар для тех, кто хочет избавиться от отрицательной энергии, усталости, негатива, плохих воспоминаний, пережить расставание.

Также эксперты отмечают, что если не будет хватать пары компонентов, данный отвар все равно останется весьма полезным и действенным помощником в борьбе с отрицательной энергией.