Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как выглядел первый серийный автомобиль российского производства

Как выглядел первый серийный автомобиль российского производства

Как выглядел первый серийный автомобиль российского производства

00:17  Автор: Анастасия Яланская



Первый российский автомобиль был построен и продемонстрирован в 1896 году изобретателями Яковлевым и Фрезе. В последующие годы в России появился ряд частных автофирм. Одной из наиболее крупных являлся рижский Русско-Балтийский завод, основанный в 1874 году. (26 мая) 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт».

«Руссо-Балт» представлял собой изящную двухместную машину серого цвета с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем. Эти автомобили собирались из узлов и деталей иностранного и российского производства. Разрабатывала и изготавливала их бельгийско-русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Поттера. Машины пользовались устойчивым спросом и неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках.

Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились два таких автомобиля. Завод начал получать государственные заказы от российского военного ведомства.

Автомобили с успехом экспонировались на пяти выставках, в том числе в международных автомобильных салонах 1910 и 1913 годов в Петербурге, и были отмечены пятью золотыми медалями.

День 8 июня в истории


Вскоре завод взялся за постройку грузовиков, изготовил несколько образцов автобусов, артиллерийских тягачей, пожарных машин и шасси для броневиков, корпуса к которым делал Ижорский завод.

«Руссо-Балты» выпускались в Риге вплоть до июля 1915 года, когда город уже стал прифронтовым (в годы Первой мировой войны).


#авто #история


27
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное
Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней помощи детям
Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней
В Москве в июне пройдут профориентационные занятия для подростков
В Москве в июне пройдут профориентационные занятия для подростков
Старинный заговор на красоту для мужчин и женщин
Старинный заговор на красоту для мужчин и женщин
В Доме научной коллаборации Архангельской области прошли занятия для педагогов из «Точек роста»
В Доме научной коллаборации Архангельской области прошли занятия для
В Санкт-Петербурге завершился семинар, посвященный цифровой образовательной среде
В Санкт-Петербурге завершился семинар, посвященный цифровой
ЕГЭ по профильной математике прошел в штатном режиме – Рособрнадзор
ЕГЭ по профильной математике прошел в штатном режиме – Рособрнадзор
Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района Марьина Роща
Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района
Павел Табаков год скрывал дочь
Павел Табаков год скрывал дочь
Для чего используется щековая дробилка
Для чего используется щековая дробилка
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 июня 2021 года
Что смотреть летом: "Сплетница", "Локи", "Элита" и другие сериалы, которые нельзя пропустить
Что смотреть летом: "Сплетница", "Локи", "Элита" и другие сериалы,
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску
Зачем воскуривать благовония
Зачем воскуривать благовония
Принца Гарри и Меган Маркл "понизили" на сайте королевской семьи Британии
Принца Гарри и Меган Маркл "понизили" на сайте королевской семьи

Еще по теме

Датская полиция нашла на строительной площадке самую дорогую бутылку водки в мире
В Россию приехал «китайский Qashqai»
В войска поступил первый серийный Су-57
ВСУ приняли на вооружение новый грузовик, созданный на заводе Порошенко (ФОТО)