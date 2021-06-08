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Кира Найтли о харассменте: "Не знаю ни одной женщины, которая не сталкивалась бы с домогательствами"

Кира Найтли о харассменте: "Не знаю ни одной женщины, которая не сталкивалась бы с домогательствами"

36-летняя Кира Найтли дала интервью журналу Harper's Bazaar, затронув тему домогательств. Так, актриса рассказала, что не знает ни одной женщины, которая не подвергалась бы сексуальным домогательствам. Британская знаменитость уточнила, что и она сама была жертвой харассмента.


Кира Найтли

Кира заявила, что знает множество историй о том, на какие меры предосторожности приходится идти женщинам, просто чтобы спокойно вернуться домой в одиночестве. Актриса заметила, что ситуация "чертовски удручающая". Она поняла, что и сама принимает все эти меры и даже не считает это ненормальным.

Я не знаю ни одной женщины, которая не подвергалась бы преследованиям в той или иной степени. Речь идет и о неуместных прикосновениях, и о близких отношениях, в которых мужчина вдруг говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить по лицу,

— размышляет артистка о харассменте. Сексуальное преследование, харассмент, насилие — частые спутники мировых звезд киноиндустрии.


Кира Найтли

Ранее кинозвезда высказывалась о том, какой дискомфорт ей доставляет съемка интимных сцен:

От женщины ждут, что ее образ должен быть либо кокетливым, либо материнским. Если бы я снималась в фильме, который бы был посвящен материнству и принятию тела, я чувствую, извините, что съемки были бы только с режиссером-женщиной,

— категорично заявила Кира.


Кира Найтли с матерью

В том же в интервью Кира рассказала, как во время карантина поддерживала боевой дух своей семьи:

У нас в саду есть батут, и мы решили, что нам разрешено носить на нем только платья. Я каждый день красила губы красной помадой и носила одежду только Chanel, а моя дочь Эди носила ленты Chanel, заплетенные в волосы, и крылья феи. Какой смысл в этих прекрасных вещах, висящих в шкафу, когда снаружи все кажется совершенно апокалиптическим и страшным? Мне было так важно по-настоящему радоваться за детей!

Артистку чрезвычайно заботит отношение к женщине в современном мире, так как она сама мать двух дочерей. Кира Найтли и музыкант Джеймс Райтон воспитывают шестилетнюю Эди и двухлетнюю Делайлу.


Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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