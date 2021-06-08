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Киркоров опубликовал романтическое фото с Давой и сделал заявление: «Любовь превозмогает все! Не важен пол и возраст»

Киркоров опубликовал романтическое фото с Давой и сделал заявление: «Любовь превозмогает все! Не важен пол и возраст»

Филиппу Киркорову и Давиду Манукяну удалось неплохо хайпануть на теме загадочной «свадебной церемонии», которую певец и блогер устроили на премии «Муз-ТВ», зацепив папарацци своим эпатажем. После события на страницах селебрити явно был заметен приток активности фолловеров, но Филипп пошел дальше и сделал еще одно достаточно личное и откровенное заявление в Instagram. Он опубликовал несколько фотографий с премии, на каждой из которых рядом с ним стоял Дава. Один снимок и вовсе показался зрителям слишком романтичным: король эстрады приобнял своего друга, и наклонился, чтобы почувствовать аромат красной розы, которую ему с влюбленным взглядом вручает Манукян.

На вопрос комментаторов о том, как это воспринимать, другие нетизены нашли ответ в самом посте Филиппа Бедросовича, который рассуждает о любви и теплых чувствах. Артист признался, что лето его обещает быть «амурным» и посоветовал подписчикам идти навстречу любви, не заостряя внимание на лишних деталях. «Любовь превозмогает все! Не важен возраст, пол, национальность, статус», — написал артист в личном блоге.

«Так это воспринимать как заявление об отношениях с Давой?»,»Да он прикалывается и хайпит, че вы все такие душные))))», «Какую бы грязь не разводили, а мне нравится их дуэт, не верю ни в какую любовь, но дружба у них точно есть. Рада за Фила, что нашел человека по душе», — судачат юзеры.

Сообщение Киркоров опубликовал романтическое фото с Давой и сделал заявление: «Любовь превозмогает все! Не важен пол и возраст» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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