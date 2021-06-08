Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кристина Асмус впервые рассказала о причине развода с Харламовым: «У меня ни сисек, ни жопы»

Кристина Асмус опубликовала селфи в новом образе, который был создан специально для фильма «Хочу замуж». Знаменитость появилась в Instagram с нежным макияжем, французским маникюром и короткими русыми волосами с отблеском рыжеватого оттенка. Актриса рассказала о некоторых деталях картины, съемки которой проходят в Калининграде и пояснила, что основная мысль проекта — показать, насколько важно уметь обсуждать со своим партнером проблемы и радости в отношениях.

«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнёра.. Прям моя история», — написала бывшая жена Харламова, отметив, что все вышеописанное коснулось также и ее, что заставило публику вспомнить о продолжительном браке Асмус с Гариком.

В следующем посте она неординарно поблагодарила свою публику и призналась, что иногда даже не понимает, почему так много людей заинтересованы в ее жизни, ведь она не похожа на типичную блогершу, создающую вайны, тысячи stories и публикующую «мамский» контент.

«Я не знаю зачем вы на меня подписаны. У меня ни сисек, ни жопы, я не делаю тут скандалов из-за всего. Не обсуждаю и не осуждаю. У меня ни сисек, ни жопы.. Но мне приятно, что вы тут»

[media=https://www.instagram.com/p/CP0-aDsganI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Кристина Асмус впервые рассказала о причине развода с Харламовым: «У меня ни сисек, ни жопы» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В Сети припомнили экстремистские высказывания окружения Навального
В Сети припомнили экстремистские высказывания окружения Навального
Почему никто не может достойно перепеть треки BTS?
Почему никто не может достойно перепеть треки BTS?
Чонгука спалили! Сохнет по восточным девушкам: «Арабские глаза красивы и глубоки»
Чонгука спалили! Сохнет по восточным девушкам: «Арабские глаза
Полезные свойства лаванды и сферы ее применения
Полезные свойства лаванды и сферы ее применения
В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера
В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения
В Костроме создан первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Костроме создан первый центр цифрового образования «IT-куб»
В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении
В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном
Парки «Россия – моя история» в 23 регионах организуют программу в честь празднования Дня России
Парки «Россия – моя история» в 23 регионах организуют программу в
В Подмосковье в 2021 году планируют установить более 200 детских игровых площадок
В Подмосковье в 2021 году планируют установить более 200 детских
В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы
В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы
Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год
Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год
Макрон получил пощечину от мужчины на улице
Макрон получил пощечину от мужчины на улице

Топ на сегодня

Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за коронавирус
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393 тысячи человек
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных регионов страны
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных

Еще по теме

Асмус заявила о разводе с Харламовым
Асмус прокомментировала слухи о причинах развода с Харламовым
Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым
Помирилась с Харламовым?! Кристина Асмус рассказала о беременности: «Срок всего недели 1,5!»