Кристина Асмус впервые рассказала о причине развода с Харламовым: «У меня ни сисек, ни жопы»

Алексей Вольцев

Кристина Асмус опубликовала селфи в новом образе, который был создан специально для фильма «Хочу замуж». Знаменитость появилась в Instagram с нежным макияжем, французским маникюром и короткими русыми волосами с отблеском рыжеватого оттенка. Актриса рассказала о некоторых деталях картины, съемки которой проходят в Калининграде и пояснила, что основная мысль проекта — показать, насколько важно уметь обсуждать со своим партнером проблемы и радости в отношениях.

«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнёра.. Прям моя история», — написала бывшая жена Харламова, отметив, что все вышеописанное коснулось также и ее, что заставило публику вспомнить о продолжительном браке Асмус с Гариком.

В следующем посте она неординарно поблагодарила свою публику и призналась, что иногда даже не понимает, почему так много людей заинтересованы в ее жизни, ведь она не похожа на типичную блогершу, создающую вайны, тысячи stories и публикующую «мамский» контент.

«Я не знаю зачем вы на меня подписаны. У меня ни сисек, ни жопы, я не делаю тут скандалов из-за всего. Не обсуждаю и не осуждаю. У меня ни сисек, ни жопы.. Но мне приятно, что вы тут»

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