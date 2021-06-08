Кудрявцева бросила работу: «Понимаю, что сил совсем нет»

Алексей Вольцев

Известная телеведущая Лера Кудрявцева всегда славилась своей любовью к работе. Девушка не отказывается от проектов и предложений и ведет активную рабочую деятельность. Однако силы не вечны. На днях Кудрявцева пожаловалась на недомогание.

У себя в Instagram Лера Кудрявцева заявила, что отказывается от бешеного рабочего графика. Ведущая хочет посвятит время себе и отдохнуть. Прошедшие выходные девушка провела в Подмосковье. В элитном спа-центре артистка купалась в спа, гуляла в лесу, каталась на велосипеде и полностью расслаблялась. По словам Леры, она устала быть на виду камер и ей нужно восстановление.

«Понимаю, что сил совсем нет. Не знаю, кто болел ковидом, может быть, меня поймут. Какая-то хроническая усталость и ресурсы на нуле. Ну и с нервами какая-то беда», — заявила теледива.

Кудрявцева отметила, что тишина отказывает на нее лечебный эффект. Несмотря на то, что у Леры творческая работа, она является социопатом и ей необходимо уединяться. Поклонники надеются, что Кудрявцева не бросит работу, а лишь сократит свой график работы.

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