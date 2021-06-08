Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кудрявцева бросила работу: «Понимаю, что сил совсем нет»

Известная телеведущая Лера Кудрявцева всегда славилась своей любовью к работе. Девушка не отказывается от проектов и предложений и ведет активную рабочую деятельность. Однако силы не вечны. На днях Кудрявцева пожаловалась на недомогание.

У себя в Instagram Лера Кудрявцева заявила, что отказывается от бешеного рабочего графика. Ведущая хочет посвятит время себе и отдохнуть. Прошедшие выходные девушка провела в Подмосковье. В элитном спа-центре артистка купалась в спа, гуляла в лесу, каталась на велосипеде и полностью расслаблялась. По словам Леры, она устала быть на виду камер и ей нужно восстановление.

«Понимаю, что сил совсем нет. Не знаю, кто болел ковидом, может быть, меня поймут. Какая-то хроническая усталость и ресурсы на нуле. Ну и с нервами какая-то беда», — заявила теледива.

Кудрявцева отметила, что тишина отказывает на нее лечебный эффект. Несмотря на то, что у Леры творческая работа, она является социопатом и ей необходимо уединяться. Поклонники надеются, что Кудрявцева не бросит работу, а лишь сократит свой график работы.

Сообщение Кудрявцева бросила работу: «Понимаю, что сил совсем нет» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Как снять негативную энергетику при помощи травяного настоя
Как снять негативную энергетику при помощи травяного настоя
В Китае стадо диких слонов уже три месяца идет на север по неизвестной причине
В Китае стадо диких слонов уже три месяца идет на север по
Действенный обряд на похудение
Действенный обряд на похудение
В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч педагогов России
В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч
В «Орлёнке» проходит смена, участники которой занимаются практическими подводными исследованиями
В «Орлёнке» проходит смена, участники которой занимаются
В невинномысском «Кванториуме» стартовала квест-игра по мотивам книг о Гарри Поттере
В невинномысском «Кванториуме» стартовала квест-игра по мотивам книг
Пакистан отказал уходящим из Афганистана войскам США в передаче своих баз
Пакистан отказал уходящим из Афганистана войскам США в передаче своих
В сети появились новые кадры со съемок сериала "Надвое" с Александром Петровым и Данилой Козловским
В сети появились новые кадры со съемок сериала "Надвое" с Александром
Как очистить голову от ментальной грязи: 4 способа
Как очистить голову от ментальной грязи: 4 способа
Шугу уличили в пластической хирургии глаз: «Раньше был совсем другим человеком!»
Шугу уличили в пластической хирургии глаз: «Раньше был совсем другим
Джин появился с засосом на шее в свой день рождения на V Live: «Получил самый горячий подарок»
Джин появился с засосом на шее в свой день рождения на V Live:
Жители Карелии времен мезолита плясали под аккомпанемент подвесок из лосиных зубов
Жители Карелии времен мезолита плясали под аккомпанемент подвесок из

Топ на сегодня

Для чего используется щековая дробилка
Для чего используется щековая дробилка
Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района Марьина Роща
Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района
Павел Табаков год скрывал дочь
Павел Табаков год скрывал дочь
Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное

Еще по теме

Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)
Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве
Лера Кудрявцева одновременно станет молодой мамой и бабушкой