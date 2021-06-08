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Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год

Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год

Мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России провел заключительную образовательную сессию в Краснинском районе Липецкой области, сообщает Управление образования и науки Липецкой области. 

В течение двух недель около двухсот школьников из сел Красное и Верхнедрезгалово приобретали знания по предметам технического и естественно-научного цикла.

Первый в Липецкой области мобильный технопарк «Кванториум» заработал в сентябре 2020 года. За прошедший учебный год программами проектной и изобретательской деятельности были охвачены более 1000 школьников. «Кванториум» побывал в школах Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов. Новая площадка для занятий техническим творчеством в школах создана в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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