Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год

Влада Некрасова

Мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России провел заключительную образовательную сессию в Краснинском районе Липецкой области, сообщает Управление образования и науки Липецкой области.

В течение двух недель около двухсот школьников из сел Красное и Верхнедрезгалово приобретали знания по предметам технического и естественно-научного цикла.

Первый в Липецкой области мобильный технопарк «Кванториум» заработал в сентябре 2020 года. За прошедший учебный год программами проектной и изобретательской деятельности были охвачены более 1000 школьников. «Кванториум» побывал в школах Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов. Новая площадка для занятий техническим творчеством в школах создана в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».