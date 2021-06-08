Макрон получил пощечину от мужчины на улице

Вадим Карасев

Во Франции президент Эммануэль Макрон во время визита в департамент Дром получил пощечину от неизвестного бородатого мужчины — он одной рукой пожал ему руку, а другой ударил по лицу.

Инцидент был заснят на видео, его показало телевидение. Сразу после того, как агрессор ударил президента, на него набросились охранники, они также оттеснили Макрона. Причины нападения пока неясны.

Инцидент уже прокомментировал один из левых политиков Жан-Люк Меланшон — по его словам, необходимо "принимать меры против насильственных действий". Полиция тем временем устанавливает мотивы нападавшего.



Как сообщал Ruposters, ранее Макрон от имени Франции признал ответственность за геноцид в Руанде.