«Муз-ТВ» прокомментировали победу Реввы и истерику Моргенштерна

Влада Некрасова

В минувшие выходные состоялась 18-ая ежегодная премия телеканала «Муз-ТВ». Мероприятие еще долго будут обсуждать, ведь оно запомнилось сразу несколькими скандалами. Самый громкий – победа Александра Реввы в номинации «Исполнитель года» и истерика Моргенштерна по этому поводу.

После оглашения результатов Моргенштерн выбежал на сцену, заставив понервничать ведущих и организаторов мероприятия. Рэпер обвинил «Муз-ТВ» в нечестности. Моргенштерн потребовал обнародовать результаты голосования, а также провести повторное.

Организаторы долго отмалчивались, однако сегодня решили прокомментировать скандал. Как оказалось, победителя определяют не только по результатам народного голосования. В выборе победителя участвуют эксперты из музыкальной индустрии. Скорее всего, в номинации «Исполнитель года» большинство экспертов отдали голоса за Артура Пирожкова, что позволило ему обойти Алишера.

«Голоса экспертов-академиков суммируются с голосами зрителей в определенных долях, чтобы не возникало недоразумений», – заявили представители «Муз-ТВ».

Однако такое объяснение не удовлетворило пользователей сети. Они решили, что организаторам «удобно выдвинуть подобное оправдание».

«Почему они это не сказали сразу га премии? Чувствуете, чем попахивает?», «Да, денег дал и все», «Долина наверно в жюри сидела», «Моргенштерн все равно первый», – ехидно отмечают пользователи сети.

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