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«Мы вместе»: Филипп Киркоров устал скрывать отношения с Давой

Последнюю неделю активно обсуждается выход Филиппа Киркорова на ковровую дорожку премии Муз-Тв вместе с Давидом Манукяном и толпой полуголых стриптизеров. В этот вечер звучало большое количество шуток по поводу романа Филиппа и Давы, но они оба отмалчивались по этому поводу.

В итоге Филипп сделал сенсационное признание: «Мы вместе». В то время, когда Киркоров знакомил Манукяна со своей подругой Олесей Судзиловской, Филипп представил Даву как «мой Давид».

Похоже, артист перестал скрывать отношения с Манукяном. Кстати, Тимати во время ответа на вопрос, как долго он будет встречаться с Катей Сафаровой, с которой пришел на светское мероприятие, заявил: «Столько, сколько будут вместе Филипп Киркоров и Дава».

Судя по всему, о том, что у Киркорова и Манукяна роман, знают все, в том числе и Ольга Бузова. Поклонники предполагают, что именно поэтому Давид и Ольга расстались без громкого скандала. Более того, они даже могут присутствовать на одних мероприятиях и не обсуждать друг друга во время интервью. Сам Давид пока что не комментировал эти домыслы.

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По материалам: popcake.tv

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