На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393 тысячи человек

Анастасия Иванова

На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393 тысячи человек, в том числе 360 тысяч выпускников текущего года, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

В этот день планируется задействовать 5109 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 612 ППЭ в труднодоступных отдаленных местностях, 211 ППЭ на дому, 14 ППЭ в медицинских учреждениях, 19 ППЭ при специальных учреждениях закрытого типа. Все пункты оснащены системами видеонаблюдения.

При организации ЕГЭ буду соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии.

Мониторинг хода проведения экзамена будут осуществлять более 13 тысяч общественных наблюдателей, в том числе 1520 федеральных общественных наблюдателей.

Работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. При выполнении можно пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации. Экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 23 июня.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.