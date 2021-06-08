Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры сохранения городских объектов

На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры сохранения городских объектов

На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры сохранения городских объектов

В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Принимать их будут до конца лета, а победителей назовут в декабре. Участниками могут стать как физические, так и юридические лица, имеющие отношение к реставрации.

Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что судить участников будут эксперты, помимо одной категории, где победителя выберут через сервис "Активный гражданин".

Заявки принимаются до 31 августа. Осенью к работе приступает экспертное жюри, а победители будут известны в декабре. В этом году конкурс пройдет в 11-й раз. За минувшие 10 лет наградами были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников Москвы.

При выборе победителей будут учитываться результаты реставрации и приспособления к современному использованию различных исторических объектов, в том числе усадеб, садов и парков, экземпляров монументального искусства. Благодаря этому, они будут сохранены и задействованы максимально эффективным образом. Всего в конкурсе предусмотрены четыре номинации: "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство".

"Московская реставрация" всегда важное событие для нашей отрасли. В конце года мы объявляем лучших из лучших — тех, благодаря кому сохраняется исторический облик столицы. Цель конкурса — развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории. По условиям конкурса реставрационные работы должны быть завершены в 2020–2021 годах", — говорит глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Утверждён порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году
Утверждён порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года
На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры сохранения городских объектов
На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры
Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее честь
Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее
В США разрешили использование уколов от ожирения
В США разрешили использование уколов от ожирения
На Украине нашли мертвым американского военного инструктора
На Украине нашли мертвым американского военного инструктора
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных регионов страны
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393 тысячи человек
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра «Точка роста»
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра
Сильные стороны людей по месяцу рождения
Сильные стороны людей по месяцу рождения
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с королевской семьей
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с

Топ на сегодня

В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в чрезмерном влиянии на биткоин
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит охраняемые территории с уникальными окаменелостями
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит

Еще по теме

Наталья Сергунина: Во 2-м фестивале «Московская весна a cappella» будет больше участников
За 6 лет в столице отреставрированы 719 монументов архитектуры — Собянин
В Москве открылся прием заявок на шестой конкурс инженерных проектов «3D-БУМ»
По итогам проверки на Соловках возбуждено новое «дело реставраторов»