На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры сохранения городских объектов

Вадим Карасев

В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Принимать их будут до конца лета, а победителей назовут в декабре. Участниками могут стать как физические, так и юридические лица, имеющие отношение к реставрации.

Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что судить участников будут эксперты, помимо одной категории, где победителя выберут через сервис "Активный гражданин".

Заявки принимаются до 31 августа. Осенью к работе приступает экспертное жюри, а победители будут известны в декабре. В этом году конкурс пройдет в 11-й раз. За минувшие 10 лет наградами были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников Москвы.

При выборе победителей будут учитываться результаты реставрации и приспособления к современному использованию различных исторических объектов, в том числе усадеб, садов и парков, экземпляров монументального искусства. Благодаря этому, они будут сохранены и задействованы максимально эффективным образом. Всего в конкурсе предусмотрены четыре номинации: "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство".

"Московская реставрация" всегда важное событие для нашей отрасли. В конце года мы объявляем лучших из лучших — тех, благодаря кому сохраняется исторический облик столицы. Цель конкурса — развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории. По условиям конкурса реставрационные работы должны быть завершены в 2020–2021 годах", — говорит глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.