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На Украине нашли мертвым американского военного инструктора

На Украине нашли мертвым американского военного инструктора

27 мая в одном из номеров гостиницы города Шкло во Львовской области было найдено тело 47-летнего американского военного инструктора Маркуса Преториуса, пишет Discover24. Точная причина гибели пока не установлена, но на теле не обнаружено каких-либо следов насильственной смерти.

В СМИ сообщают, что военнослужащий злоупотреблял алкоголем и психоактивными веществами, обнаруженными в его крови экспертами. На место происшествия вызвали представителей американского посольства, которые увезли в столицу все документы по расследованию дела. Отмечается, что погибший занимался подготовкой украинских солдат на территории Международного центра миротворчества и безопасности.

Ранее на Украине провели учения войск противовоздушной обороны ВСУ. Во время мероприятия расчеты зенитных комплексов пытались сбивать беспилотные летательные аппараты Ту-143 "Рейс", имитировавшие Су-30.

К тренировкам были привлечены не только подразделения ПВО воздушных сил, но и расчеты ПВО сухопутных сил ВСУ. По информации командования воздушных сил, учения прошли успешно, операторы украинских систем противовоздушной обороны приобрели навыки по выявлению, целеуказанию и уничтожению целей в условиях, максимально приближенных к боевым.

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По материалам: uposters.ru

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