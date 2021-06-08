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Набсоветам вузов предлагают добавить полномочий

Набсоветам вузов предлагают добавить полномочий

07:50  Автор: Ольга Шульга


Законопроект: № 1078994-7



К компетенции наблюдательного совета вуза предлагают отнести согласование программ развития и мониторинг их реализации. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях.

Кроме того, согласно документу, набсоветы смогут рассматривать предложения о закрытии вуза, его представительств, о совершении сделок, в том числе крупных, о выборе банка для вуза.

Сейчас потенциал наблюдательных советов образовательных организаций используется в недостаточной мере, одна из причин тому — ограничения законодательного характера, говорится в пояснительной записке к документу. При этом наблюдательный совет, являясь обязательным для автономных учреждений коллегиальным органом, в состав которого входят представители государственных органов, трудового коллектива и общественности, «играет одну из ключевых ролей в управлении образовательными организациями».

Кроме того, законопроект корректирует обязанности попечительских советов в вузах. Им предлагают также дать право изучать и согласовывать программы развития и мониторить их реализацию. Однако это не коснётся учреждений госорганов по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства.


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Поправкой, подготовленной ко второму чтению документа, предлагают наделить Правительство правом устанавливать требования к содержанию программ развития вузов.

Обязательное создание попечительских советов в государственных вузах введено в 2011 году. По информации Минобрнауки, попечительские советы в 2020 году имели 392 вуза, наблюдательные советы — 97.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#вузы #образование


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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