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Наказание за пьяную езду могут ужесточить

Наказание за пьяную езду могут ужесточить

01:27  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1142948-7



Правительство предлагает ужесточить уголовное наказание для водителей, которые систематически садятся нетрезвыми за руль. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях.

Сейчас за вождение в пьяном виде назначают административный штраф 30 тысяч рублей и лишают водительских прав на полтора-два года. Но если водитель попался повторно, его ждёт уголовное наказание. Между тем в Правительстве считают, что существующих уголовных штрафов до 300 тысяч рублей и возможного лишения свободы до 2 лет для рецидивистов недостаточно.

Кабмин предлагает внести поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса и установить для водителей, которые сели за руль в пьяном виде уже после того, как заплатили административный штраф за то же нарушение, — уголовный штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Также им будут грозить принудительные работы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Вместо штрафа могут потребовать зарплату нарушителя за период до 3 лет. При этом любители выпивки за рулем могут лишиться права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на 6 лет.

В первом чтении законопроект принят 25 мая. По словам полномочного представителя Правительства в Госдуме Александра Синенко, документ направлен на реализацию указа Президента от 7 мая 2018 года о национальных целях России до 2024 года. Этот указ предусматривает снижение смертности от ДТП, в том числе за счёт усиления ответственности водителей.

Штраф за пьяную езду может вырасти до полумиллиона рублей


На заседании Госдумы 25 мая Синенко отметил, что существующие наказания, по всей видимости, не пугают людей, которые садятся пьяными за руль. В 2020 году из всех пьяных водителей 20 процентов ранее уже совершали аналогичное нарушение. В 2019 году таких было 15 процентов, в 2018 году — 10 процентов. При этом, говорится в пояснении к законопроекту, одни и те же граждане совершают более 10 аналогичных преступлений за год.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#авто #алкоголь #штрафы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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