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Николая Цискаридзе хотят уволить из-за мерзкого гей-скандала

Великого танцора Николая Цискаридзе постоянно кто-то пытается втянуть в мерзкие скандалы. Одним из самых громких – слитая в Сеть переписка артиста балета с Валентином Юдашкиным. В ней Цискаридзе желает, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». Позже педагог официально объявил в своем аккаунте, что его телефон взломал. А уже через несколько дней всплыли его интимные снимки с мужчиной.

Цискаридзе тяжело переживает случившееся. Сексолог Елена Перелыгина, которая общается с танцором отметила, что Николай до сих пор пребывает в шоке. Артист переживает не только из-за своей репутации, но и за работу. Ведь по сведениям Перелыгиной, Цискаридзе могут уволить. Девушка настаивает, чтобы Николай обратился к психологу.

«Эта ситуация повергнет его в сильную депрессию, тем самым лишив поклонников кумира, а учеников — гениального педагога! Кроме того, Цискаридзе могут снять с должности. Я бы посоветовала ему проконсультироваться с психологом и не держать переживания в себе», — заявила Елена Перелыгина.

Сексолог рассказала, что мужчины с тяжелой судьбой чаще других подвержены смене сексуальной ориентации. Елена отметила, что никого не должно касаться то, что Цискаридзе вытворяет в постели и тем более его секс-предпочтения.

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По материалам: popcake.tv

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