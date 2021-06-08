Пакистан отказал уходящим из Афганистана войскам США в передаче своих баз

Вадим Карасев

Власти Пакистана не предоставлят свои военные базы под размещение американских солдат, покидающих Афганистан – об этом рассказал глава МИД государства Шах Мехмуд Куреши.

"Мы хотим, чтобы мирный процесс [в Афганистане] продвигался вперед вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы", – сказал он, общаясь с журналистами канала Geo News.

Дипломат подчеркнул, что американцы имеют право искать базы в регионе, но нет никаких оснований делать им соответствующие предложения, особенно учитывая, что Исламабад "не видит свой интерес".

По данным американских СМИ, Вашингтон обсуждал с пакистанской стороной возможность размещения своих войск на территории этой страны с целью наносить и далее контртеррористические удары по афганской территории.

Ruposters писал, что глава министерства иностранных дел Китая Ван И во время телефонной беседы с Мехмудом Куреши ранее подверг критике решение о выводе войск США из Афганистана. По его словам, это может навредить процессу перемирия в стране и плохо скажется на региональной стабильности.