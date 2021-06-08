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Панина назвала вердикт Гааги по делу Младича предвзятым

Панина назвала вердикт Гааги по делу Младича предвзятым

19:45  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала приговор бывшему командующему боснийских сербов Ратко Младичу политизированным и несправедливым, подчеркнув, что международное правосудие нельзя использовать для расправы над неугодными Западу лидерами.

Ранее во вторник судьи Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году, полностью подтвердив предыдущее судебное решение.

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Панина назвала этот вердикт закономерным продолжением линии Гаагского трибунала и его «остаточных механизмов», в соответствии с которой сербы объявляются главными виновниками военных преступлений, а злодеяния других участников конфликта замалчиваются и остаются без наказания.

«Это политизированный, предвзятый и несправедливый приговор. МТБЮ в своей работе всегда руководствовался не правовыми критериями, а политическими установками. Не случайно 70 процентов обвиняемых и осужденных этим органом — это сербы», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

Депутат отметила, что «деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии и его «дочерней структуры», Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, вызывает очень много вопросов, и призвала российских юристов и их коллег из других стран тщательно ее проанализировать.

«Нельзя допустить, чтобы механизмы международного правосудия использовались как инструменты политической расправы над лидерами, неугодными Западу», — подчеркнула Панина.

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22 ноября 2017 года Гаагский суд признал Ратко Младича виновным в геноциде мусульман в Сребренице. Генерал обвинен в нарушении законов и обычаев войны, а также в преступлениях против человечности, предположительно, совершённых им в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине.


#суд #Сербия

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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