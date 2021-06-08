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Парки «Россия – моя история» в 23 регионах организуют программу в честь празднования Дня России

Парки «Россия – моя история» в 23 регионах организуют программу в честь празднования Дня России

Парки «Россия – моя история» в 23 регионах организуют программу в честь празднования Дня России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Центральной локацией Дня России станет музей «Новая Третьяковка» в Москве. Там состоится открытие художественной выставки к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского «История России глазами художников». Масштабная экспозиция посвящена исторической русской живописи конца XVIII – начала XX веков. Она объединит экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний.

«В Екатеринбурге День России можно будет начать с новой интерактивной выставки «Александр Невский. Судьба России». На площади 800 квадратных метров авторы объединят иммерсивные и игровые технологии погружения, графические проекции, интерактивные touch-решения, видеопроекции и дополненную реальность. Цель авторов – пошагово раскрыть роль Александра Невского в истории России. Там же губернатор Свердловской области вручит российские паспорта молодым людям и иностранным гражданам», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также в парке «Россия – моя история», который расположен в Санкт-Петербурге, 12 июня откроется художественная выставка «День России. Лето. Петербург-2021», на которой покажут произведения современных петербургских художников.

«Во Владивостоке исторический парк станет соорганизатором общекраевого праздника и подготовит локальную площадку «Средневековый городок», где можно будет «побродить по временам Древней Руси». Посетителей ждут большая зона с реконструкцией средневекового быта и мастер-классами по ремеслам, походный лагерь и ристалище с профессиональными боевыми конструкторами», – уточняется в сообщении.

Парк «Россия – моя история» – живой учебник истории России, уже полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации.

Исторический парк «Россия – моя история» открылся в Москве 29 декабря 2015 года. Он находится на ВДНХ в павильоне № 57. Его выставочное пространство выросло более чем в два раза – с 13,5 до 27,9 тысячи квадратных метров. Парк создан на основе проходивших в Манеже мультимедийных исторических выставок цикла «Моя история».

В настоящее время мультимедийные комплексы «Россия – моя история» уже открылись в Москве и в ряде административных центров регионов, в частности в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде.

# Общество
По материалам: edu.ru

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