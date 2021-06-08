Павел Табаков целый год скрывал свою дочь

Алексей Вольцев

Сегодня источникам СМИ удалось узнать, что наследник Олега Табакова и Марины Зудиной, актер театра и кино Павел Табаков стал отцом еще год назад. Информация появилась в Telegram-канале «Только никому». Рассекретили звездного наследника благодаря публикациям с крещения в Instagram Марины Зудиной, а также снимком 25-летнего Павла с другом, который он коротко подписал словом «Породнились». «Друг крестный ребенка что ли?» — поделились догадками в сети.

После того, как публика активно начала задавать вопросы о событии в звездной семье и интересоваться, почему в Храме Софии Премудрости Божией присутствовало много родственников Табакова младшего, Марина Зудина раскрыла тайну, хранившуюся 10 месяцев. Как выяснилось, говорить о появлении дочери Паша вовсе не планировал. Он предпочитает оставлять личную жизнь за пределами Instagram.

«Да, вчера мы крестили Пашину дочь. Малышку зовут Миа, ей 10 месяцев. При крещении ей дали имя Марина. Больше никаких комментариев не будет. Это личная жизнь молодых людей, которую они не хотят афишировать», — дала небольшой комментарий новоиспеченная бабушка.

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