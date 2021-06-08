Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Табаков целый год скрывал свою дочь

Сегодня источникам СМИ удалось узнать, что наследник Олега Табакова и Марины Зудиной, актер театра и кино Павел Табаков стал отцом еще год назад. Информация появилась в Telegram-канале «Только никому». Рассекретили звездного наследника благодаря публикациям с крещения в Instagram Марины Зудиной, а также снимком 25-летнего Павла с другом, который он коротко подписал словом «Породнились». «Друг крестный ребенка что ли?» — поделились догадками в сети.

После того, как публика активно начала задавать вопросы о событии в звездной семье и интересоваться, почему в  Храме Софии Премудрости Божией присутствовало много родственников Табакова младшего, Марина Зудина раскрыла тайну, хранившуюся 10 месяцев. Как выяснилось, говорить о появлении дочери Паша вовсе не планировал. Он предпочитает оставлять личную жизнь за пределами Instagram.

«Да, вчера мы крестили Пашину дочь. Малышку зовут Миа, ей 10 месяцев. При крещении ей дали имя Марина. Больше никаких комментариев не будет. Это личная жизнь молодых людей, которую они не хотят афишировать», — дала небольшой комментарий новоиспеченная бабушка.

[media=https://www.instagram.com/p/BetXsshFvvn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Павел Табаков целый год скрывал свою дочь появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

На Украине нашли мертвым американского военного инструктора
На Украине нашли мертвым американского военного инструктора
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных регионов страны
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393 тысячи человек
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра «Точка роста»
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра
Сильные стороны людей по месяцу рождения
Сильные стороны людей по месяцу рождения
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с королевской семьей
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с
Подведены итоги "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света"
Подведены итоги "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света"
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за коронавирус
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за
5 вещей, которые крадут энергию в доме
5 вещей, которые крадут энергию в доме
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное

Топ на сегодня

В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной
Принца Гарри и Меган Маркл "понизили" на сайте королевской семьи Британии
Принца Гарри и Меган Маркл "понизили" на сайте королевской семьи
Зачем воскуривать благовония
Зачем воскуривать благовония
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в
Звездный Instagram: лесные прогулки, вечеринки, ПМЭФ-2021 — так начинается лето
Звездный Instagram: лесные прогулки, вечеринки, ПМЭФ-2021 — так

Еще по теме

Павел Табаков год скрывал дочь
Елену Проклову требуют лишить звания «Заслуженная артистка»
Олег Табаков отказывается говорить о старшей дочери
Вдова Табакова Марина Зудина рассказала о жизни своих детей