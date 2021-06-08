Почему никто не может достойно перепеть треки BTS?

Влада Некрасова

Нет ничего круче, когда поклонники делают каверы на песни своих любимых кумиров, добавляя что-то свое. Однако в Сети не так часто можно встретить достойные кавера на треки к-поп группы BTS. И сегодня мы выясним почему.

На просторах интернета часто можно встретить видеозаписи, где талантливые поклонники или айдолы из других групп перепевают треки BTS. Однако сами слушатели отлично понимают, что достойных каверов очень мало. И они объяснили, почему другим людям сложно исполнять песни музыкантов.

«BTS пишут песни о себе. Поэтому только у айдолов они получаются», – отметили пользователи сети.

Отметим, что речь идет не об оскорблениях других айдолов или поклонников. В Сети считают, что любой трек BTS написан таким образом, чтобы подходить исключительно к вокалу и движению участников BTS.

«Речь идет не об оскорблении других айдолов. Дело не в различиях в талантах или способностях, а в особых вибрациях BTS», – отмечают поклонники.

Действительно, треки от BTS звучат по-особенному. В них есть шарм, индивидуальность и неповторимость.

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