Подведены итоги "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света"

Вадим Карасев

Объявлены результаты 18-й ежегодной национальной "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света", говорится в пресс-релизе музыкальной премии.

В этом году премия проводилась сразу по итогам двух лет. В церемонии, проходившей 4 июня во дворце спорта "Мегаспорт", участвовали топ-звезды и мэтры российского шоу-бизнеса.

Награды в разных номинациях получили: Little Big, Loboda, Artik&Asti, Zivert, JONY, Клава Кока, Niletto, Моргенштерн, Тимати и другие артисты. В специальных номинациях знаковыми "тарелками" были отмечены Филипп Киркоров, Дима Билан, группа "Руки Вверх!". Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко был награжден "За вклад в развитие музыкальной индустрии".

Мероприятие традиционно началось с пре-шоу — красной дорожки. Одной из первых там появилась ведущая шоу Настя Ивлеева, которая приехала на эвакуаторе, при этом находясь за рулем своего же автомобиля. Филипп Киркоров и DAVA появились на вручении на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы. Ольга Бузова предстала в образе птицы Феникс в золотой клетке. Группа RASA посетила премию с полугодовалой дочкой на руках, певица Нюша пришла с дочерью, а Сергей Жуков — в компании жены и двоих детей. Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big впервые вышли на публику в качестве пары, Тимати также появился на мероприятии с новой избранницей. Исполнительница MIA BOYKA вышла в окружении нескольких охранников, которые держали ее длинную синюю косу, Даня Милохин — в гламурном платье и брутальном костюме одновременно, а Моргенштерн приехал инвалидной коляске.

Николай Басков и Даня Милохин исполнили песню "Дико тусим" на восьмиметровом брендовом золотом унитазе прямо посередине сцены. Их номер высмеял "богатую жизнь напоказ" и завершилась "сливом" Милохина. Продолжением этой тематики стал номер Филиппа Киркорова и DAVA. Свой хит "Ролекс" звезды исполнили на фоне многоуровневой свалки. В конце Киркоров пролетел над сценой в ковше настоящего экскаватора.



Zivert исполнила супермикс с обилием световых технологий и парила над ареной, шагая по светящейся и меняющей форму иллюзорной лестнице. Сергей Жуков спел свой многолетний суперхит "18 мне уже" в специальной ска-версии. Песня стала символом премии, которая в этом году прошла в 18-ый раз.

Итоги голосования подводились накануне самой церемонии: суммировалось мнение 100 экспертов-академиков и зрительские голоса по итогам голосования на сайте премии. В номинации "Лучшая песня" победил хит "Комета" дебютанта премии JONY. "Лучшей исполнительницей" стала Zivert, впервые взявшая "тарелку" в номинации "Прорыв года" в 2019 году. В номинации "Лучший исполнитель" победу одержал Артур Пирожков. Моргенштерн не согласился с итогами, так как ожидал забрать "все четыре тарелки" в номинациях, где был представлен. И все же одну "тарелку" он получил за совместный клип с Тимати "El problema", который зрители в живом исполнении увидели на сцене.

В этом году "МУЗ-ТВ" также традиционно вручил награды в специальных номинациях. Награду "За вклад в развитие музыкальной индустрии" получил Илья Лагутенко — солист группы "Мумий Тролль". "Артистом 25-летия" стал Дима Билан. Тарелку "За вклад в развитие нового поколения артистов" получил Филипп Киркоров. А "Группой 25-летия" стала группа "Руки Вверх!". В этом году, как и телеканал "МУЗ-ТВ", коллектив отмечает 25-летний юбилей.

"Я впервые приехал сюда со своей семьей. Моя мама очень хотела, мечтала попасть на "Премию МУЗ-ТВ", но как-то не удавалось, не было возможности. И я ей сказал: "Мам, мы поедем туда по особому случаю". И вот он этот особый случай, друзья. Я в шоке. Спасибо всем, спасибо моей команде и всем тем, кто принимал участие в создании песни "Комета". И спасибо моим слушателям и зрителям за то, что ее так заценили", — прокомментировал награду JONY.

"Слова благодарности нашим поклонникам. Они сказали нам "верните поп, перестаньте играть рейв", и мы вернули! И благодаря вам у нас есть эта награда", — заявили участники Little Big.

"Благодарю Бога, что на своем жизненном пути встретила людей, команду, мой лейбл. Эти люди никогда не обращали внимание на тренды, хайп и то, что нужно делать для того, чтобы залететь в топ. Мне повезло встретить таких людей, которые говорят через музыку правду и говорят с нынешним поколением о настоящих человеческих чувствах. Я безумно горда, что в моей музыке есть смысл", — сказала Zivert.

"Премия МУЗ-ТВ – это всегда своего рода зеркало времени-реальности и тех трендов, которые существуют сегодня, того, что популярно у аудитории. Сейчас, очевидно, эра тиктокеров и многое, что нестандартно, экстравагантно, при этом, достаточно несложно в музыкальном плане, с большой вероятностью попадет в топ цифровых площадок", - прокомментировал итоги "Премии МУЗ-ТВ 20/21" генеральный директор телеканала "МУЗ-ТВ" Захар Бабин.



