Полезные свойства лаванды и сферы ее применения

Вадим Карасев

Лаванда — одно из самых часто используемых в магии и в создании отваров растение. У нее огромное количество полезных свойств, о которых эксперты в области биоэнергетики рассказали в этой статье.

Лаванда — полезное растение, которое очень ценится в фэн-шуй. Оно является магнитом для энергии Ци, наряду с многими другими растениями. Настало время поближе познакомиться с этим подарком природы.

Основные целебные свойства лаванды

Лаванда представляет собой растение высотой около полуметра. Оно очень красивое и приятно пахнет. На человека лаванда оказывает полезное и мягкое воздействие.

Самая главная часть растения, которая так важна в ритуалах и в медицине, — цветки. Именно они являются чем-то вроде природного антибиотика и обезболивающего. Лаванда также обладает успокаивающим эффектом и может выступать в роли антисептика. У нее огромное количество сфер применения.

Лаванда повышает тонус, улучшает энергетику и укрепляет организм. Ее можно прикладывать к ранам и ожогам, чтобы ускорить заживление. Цветки и листья лаванды можно добавлять в чай или делать на их основе отвар. Если у вас был тяжелый день, кто-то вывел вас из себя, такой отвар или чай с лавандой помогут успокоиться. Если после приема таких напитков у вас отмечается появление головной боли, то лучше перестать пить настой лаванды.

Это растение растет в основном в теплых регионах, в горах. При желании это полезное и очень дружелюбное растение можно выращивать дома. Все, что вам нужно, — это правильно и своевременно его поливать.

Стоит также отметить, что лаванду применяют в кулинарии. Ее добавляют для запаха к мясу, нарезают в салаты. Очень любят это делать в таких странах, как Франция и Италия.

Использование лаванды в магии

Энергетика данного растения очень стабильна и гармонична. Это растение привлекает добро, любовь, позитив. Если у вас дома растет лаванда, то вам легче будет засыпать, вы будете реже видеть дурные сны.

Особой силой обладает лаванда, собранная в период полной Луны. Такое растение можно применять для усиления добрых и светлых ритуалов и обрядов на обретение сил и энергии.

При воскуривании лаванды в доме исчезают отрицательные вибрации. Также дым от этого растения прогоняет злых духов. Для тех же целей можно просто разложить лаванду по углам.

Эфирное масло лаванды можно использовать для ванн. Такие ванны помогают восстанавливать силы после тяжелого рабочего дня.

Частички сушеной лаванды можно положить в карман близкому человеку, чтобы он почаще о вас вспоминал. Также лаванду можно класть и себе в карман, чтобы во время шопинга не потратить лишних денег на что-то бесполезное. Во время свидания данное растение поможет произвести наилучшее впечатление на вторую половинку. Для этого можно нанести на кожу пару капель эфирного масла лаванды.