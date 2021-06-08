Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее честь

Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее честь

Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее честь

Свою новорожденную дочь 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри назвали в честь ее бабушки и прабабушки — супруги дали девочке имя Лилибет Диана. Но, как сказал друг принца Гарри в интервью Vanity Fair, прежде чем так назвать дочку, герцог просил благословения у своей бабушки.

Он очень любит и уважает свою бабушку. Для Гарри эти два имени очень важны и значимы,

— отметил он.


Лилибет, или сокращенно Лили, — это детское прозвище королевы Елизаветы II. В детстве ей было сложно произносить свое имя полностью, поэтому она и придумала такой вариант. Так ее называли только супруг принц Филипп, ее родители и несколько самых близких людей. Свою прощальную записку на похоронах мужа королева подписала именем Лилибет.

Инсайдеры говорят, что Елизавета II была одной из первых, кому Меган и Гарри сообщили о рождении дочери.

На то, что ему нравится имя Лили, принц Гарри намекнул еще два года назад, когда он встретил девочку с таким именем на одном из королевских мероприятий. Он тогда спросил у нее, как она пишет свое имя — с i или y на конце.


Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета II

Впрочем, дань уважения другой бабушке — маме Меган Маркл Дории Рагланд — супруги тоже отдали. Когда Меган была маленькой, Дория называла ее Цветком, что перекликается и с именем новорожденной дочери пары.

Назвав свою дочь Лилибет, супруги, по мнению многих, сделали большой шаг на пути к примирению с королевской семьей, с которой у них в последнее время складываются довольно напряженные отношения.


Елизавета II и Меган Маркл
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Утверждён порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году
Утверждён порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года
На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры сохранения городских объектов
На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры
Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее честь
Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее
В США разрешили использование уколов от ожирения
В США разрешили использование уколов от ожирения
На Украине нашли мертвым американского военного инструктора
На Украине нашли мертвым американского военного инструктора
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных регионов страны
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393 тысячи человек
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра «Точка роста»
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра
Сильные стороны людей по месяцу рождения
Сильные стороны людей по месяцу рождения
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с королевской семьей
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с

Топ на сегодня

В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в чрезмерном влиянии на биткоин
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит охраняемые территории с уникальными окаменелостями
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит

Еще по теме

В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с королевской семьей
Это официально: Меган Маркл и принц Гарри помолвлены
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри
В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II