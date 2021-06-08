Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее честь

Вадим Карасев

Свою новорожденную дочь 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри назвали в честь ее бабушки и прабабушки — супруги дали девочке имя Лилибет Диана. Но, как сказал друг принца Гарри в интервью Vanity Fair, прежде чем так назвать дочку, герцог просил благословения у своей бабушки.

Он очень любит и уважает свою бабушку. Для Гарри эти два имени очень важны и значимы,

— отметил он.





Лилибет, или сокращенно Лили, — это детское прозвище королевы Елизаветы II. В детстве ей было сложно произносить свое имя полностью, поэтому она и придумала такой вариант. Так ее называли только супруг принц Филипп, ее родители и несколько самых близких людей. Свою прощальную записку на похоронах мужа королева подписала именем Лилибет.

Инсайдеры говорят, что Елизавета II была одной из первых, кому Меган и Гарри сообщили о рождении дочери.

На то, что ему нравится имя Лили, принц Гарри намекнул еще два года назад, когда он встретил девочку с таким именем на одном из королевских мероприятий. Он тогда спросил у нее, как она пишет свое имя — с i или y на конце.





Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета II

Впрочем, дань уважения другой бабушке — маме Меган Маркл Дории Рагланд — супруги тоже отдали. Когда Меган была маленькой, Дория называла ее Цветком, что перекликается и с именем новорожденной дочери пары.

Назвав свою дочь Лилибет, супруги, по мнению многих, сделали большой шаг на пути к примирению с королевской семьей, с которой у них в последнее время складываются довольно напряженные отношения.





Елизавета II и Меган Маркл