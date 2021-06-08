«Развелась, чтобы добиться Александра Головина», — раскрыли подробности развода Дарьи Мельниковой

Анастасия Иванова

На днях Дарья Мельникова призналась, что на протяжении 10 лет страстно любила своего коллегу по работе Александра Головина, который стал известен всей стране благодаря роли Максима в сериале «Кадетство». Публике показалось интересным, что подобные слова она решилась озвучить только после официального заявления о разводе с Артуром Смольяниновым, в браке с которым у нее появилось 2 ребенка. «То есть она любила Головина, а жила со Смольяниновым?» — заподозрили актрису в «эмоциональной неверности» некоторые пользователи сети.

Девушки в Instagram сделали вывод, что последовательность событий в жизни Мельниковой имеет особый смысл. Согласно убеждениям подписчиц «Папиной дочки», знаменитость так и не смогла забыть любовь своей юности и, прожив 8 лет со Смольяниновым, решила вновь испытать удачу и попробовать начать отношения с мужчиной, который все это время был в ее сердце.

Напомним, в рамках YouTube-канала FAMETIME.TV Лаура Джугелия спросила у Дарьи, был ли все-таки у нее роман с Головиным. Актриса ответила отрицательно: «Я пыталась. Но он сказал «нет». И эта история длилась на протяжении десяти лет».

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