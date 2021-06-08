Шугу уличили в пластической хирургии глаз: «Раньше был совсем другим человеком!»

Анастасия Иванова

Об изменениях во внешности Шуги (Suga) в сети ходит много легенд. Кто-то убежден, что музыкант исправлял челюсть посредством пластической хирургии, а кто-то уверен, что айдолу пришлось сделать пластику глаз ради карьеры в BTS. Можем ли мы как-то доказать, что суровые законы k-pop индустрии вынудили парня изменить свою внешность и вписаться в стандарты корейских красавцев? Для этого рассмотрим фотографии Шуги до и после дебюта без макияжа, чтобы точно удостовериться в том, что косметические средства никак не увеличили веки артиста визуально и не помешали «исследованию».

Ниже вы можете увидеть два снимка, один из которых сделан много лет назад, а второй — относительно недавно. То, что на данный момент взгляд Юнга выглядит более открытым, а сами глаза увеличились в размере — бесспорно. Возможно, это чудеса ракурса, но некоторые фанаты, оценив внешность реального Шуги, с сожалением констатировали, что «факт хирургии налицо». «Мда, трэш», «Я бы никогда не влюбилась в этого человека, если бы знала, что он весь переделанный. Терпеть не могу ложь. Даже не знаю, как с этим теперь жить», — огорченные АРМИ в Twitter.

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