Сильные стороны людей по месяцу рождения

Вадим Карасев

У каждого из нас есть свои сильные стороны. Во многом эти особенности зависят от того, в каком месяце вы родились. Эксперты рассказали, как по месяцу рождения определить, что же отличает вас от остальных людей.

Ранее мы рассказывали о том, как можно определить свои сильные и слабые стороны по типу темперамента. В этом плане полезным будет не только психологический анализ, но и простые наблюдения и приметы, о которых пойдет речь далее.

Январь

Январских людей отличает умение всегда трезво оценивать ситуацию. В каком бы положении они ни находились, их сложно выбить из колеи и заставить сильно нервничать. Они принимают решения на холодную голову, поэтому часто идут впереди своих конкурентов и недоброжелателей.

Февраль

Сильная сторона февральских людей заключается в их стремлении к познанию мира, в отличной памяти, любознательности. Из-за этого они всегда очень много знают. С ними крайне приятно вести диалог, общаясь на любую тему, начиная с политики и заканчивая котиками. Они эрудированны и обладают внушительным объемом знаний.

Март

Мартовские люди невероятно способны. Природа даровала им мощный талант, который разнится от человека к человеку. К сожалению, мартовским людям порой нужно время, чтобы его раскрыть. Это очень успешные люди, которые знают, чего хотят, а самое главное — почему они этого хотят.

Апрель

Апрель порождает на свет одних из самых верных и общительных личностей. Они всегда в центре внимания и всегда притягивают внимание противоположного пола. Это люди с ярко выраженным талантом к произнесению речей. Они умеют слушать и давать своевременные и важные советы.

Май

Майские люди любят деньги и успех, причем больше, чем кто-либо другой. Им везет в совершении покупок. Они постоянно натыкаются на скидки, могут уговорить любого продавца на выгодные им условия. Также майские люди — прирожденные бизнесмены. В них есть лидерские задатки.

Июнь

Все, кто родился в первый месяц лета, демонстрируют превосходные коммуникационные навыки. Если кто-то и может вас развеселить, то, скорее всего, это такой человек. Июньские люди яркие, харизматичные, во многом таинственные. Их хочется узнать поближе, стать их другом, товарищем. В них легко влюбиться.

Июль

В июле на свет появляются люди с превосходно развитым шестым чувством. Интуиция у них одна из самых сильных. Еще это одни из самых верных людей. Окружающие часто проникаются к ним мощным доверием. Это отзывчивые личности, которые не бросают слов на ветер.

Август

В августе рождаются люди с очень мощной уверенностью в себе. Это и есть их самая главная черта характера и сильная сторона. Эти люди доводят дела до конца и не боятся экспериментов. Они рискуют, но делают это максимально здраво. Они активны и не боятся вносить разнообразие в свою жизнь.

Сентябрь

Сентябрьские люди обладают очень важным качеством, которого нет у большинства, — у них очень мощная проницательность. Если вы решите обмануть такого человека, у вас не получится этого сделать. Эти люди постоянно развиваются и являются очень хорошими друзьями, способными помочь словом и делом.

Октябрь

Если вы встретите человека, рожденного в октябре, не удивляйтесь его харизме и общительности. Это крайне оптимистичные люди, которые умеют прощать. Вселенной нравится такое поведение, поэтому она дарит им удачу. Эти люди не конфликтные и очень искренние.

Ноябрь

В ноябре рождаются романтичные, расторопные и неугасаемые люди. Среди положительных качеств стоит отметить их целеустремленность, жизнелюбие, харизматичность и отсутствие стереотипов. Они никогда не теряют бдительность, поэтому их сложнее застать врасплох.

Декабрь

Декабрьские люди обладают врожденным талантом к управлению людьми. Это сильные лидеры. Также можно бесконечно говорить об их напористости. В то время, как все только говорят, они уже переходят к действиям. У них есть творческий потенциал и умение адекватно воспринимать любую критику.