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СМИ: в разработку запущен сиквел «Круэллы»

СМИ: в разработку запущен сиквел «Круэллы»
По данным СМИ, студия Disney уже запустила в разработку сиквел «Круэллы» с Эммой Стоун.

Информация об этом появилась весьма быстро, поскольку у первой картины только завершается вторая неделя проката. О сюжете продолжения ничего неизвестно, однако второй лентой снова будут заниматься авторы оригинала — режиссёр Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех») и Тони МакНамара («Фаворитка»).

Первый фильм о прошлом злодейки «101 далматинца» вышел одновременно в кинотеатрах и по премиум-подписке Disney+, на данный момент собрав по миру более 45 млн долларов.
Лента получила сдержанные оценки критиков, однако зрителям картина понравилась больше — в среднем оценка на агрегаторах составляет около 7,5 баллов, а на Rotten Tomatoes у «Круэллы» так и вовсе у фильма 97% «свежести» среди обычной аудитории.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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