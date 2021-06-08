СМИ: в разработку запущен сиквел «Круэллы»

Лидия Мартынова

По данным СМИ, студия Disney уже запустила в разработку сиквел «Круэллы» с Эммой Стоун.Информация об этом появилась весьма быстро, поскольку у первой картины только завершается вторая неделя проката. О сюжете продолжения ничего неизвестно, однако второй лентой снова будут заниматься авторы оригинала — режиссёр Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех») и Тони МакНамара («Фаворитка»).Первый фильм о прошлом злодейки «101 далматинца» вышел одновременно в кинотеатрах и по премиум-подписке Disney+, на данный момент собрав по миру более 45 млн долларов.Лента получила сдержанные оценки критиков, однако зрителям картина понравилась больше — в среднем оценка на агрегаторах составляет около 7,5 баллов, а на Rotten Tomatoes у «Круэллы» так и вовсе у фильма 97% «свежести» среди обычной аудитории.