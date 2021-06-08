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Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней помощи детям

Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней помощи детям

Более пяти тысяч малышей получили поддержку волгоградских специалистов за три года работы службы ранней помощи, свыше ста из них – в 2021 году, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Вопросы совершенствования технологий и методик рассмотрены на профильном семинаре-практикуме.

Участниками семинара-практикума «Система ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и их родителям» стали руководители профильных служб и сотрудники, ответственные за сопровождение малышей в возрасте от нуля до трех лет. Специалисты рассмотрели эффективные технологии коррекционно-педагогической работы для ребят с психофизическими нарушениями.

Система ранней помощи строится в регионе на межведомственной основе: в работе с малышами задействованы 79 организаций здравоохранения, 55 образовательных организаций и 32 учреждения социальной защиты. При этом запрос на программы формируют родители.

Так, в Волгоградском областном центре психолого-медико-социального сопровождения созданы специальные условия для воспитания и развития детей с момента рождения, в том числе с редкими генетическими заболеваниями, расстройством аутистического спектра, синдромами Дауна и Вильямса, ДЦП. Современное развивающее и игровое оборудование – интерактивный пол, песочница, бизиборды – способствует прогрессу в навыках малышей. В рамках родительского клуба учителя-дефектологи, логопеды, педагоги-психологи готовы научить взрослых приемам воспитания особенных детей, проконсультировать их по актуальным вопросам. При необходимости подключаются педиатр, детский невролог.

# Общество
По материалам: edu.ru

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