Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней помощи детям

Влада Некрасова

Более пяти тысяч малышей получили поддержку волгоградских специалистов за три года работы службы ранней помощи, свыше ста из них – в 2021 году, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Вопросы совершенствования технологий и методик рассмотрены на профильном семинаре-практикуме.

Участниками семинара-практикума «Система ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и их родителям» стали руководители профильных служб и сотрудники, ответственные за сопровождение малышей в возрасте от нуля до трех лет. Специалисты рассмотрели эффективные технологии коррекционно-педагогической работы для ребят с психофизическими нарушениями.

Система ранней помощи строится в регионе на межведомственной основе: в работе с малышами задействованы 79 организаций здравоохранения, 55 образовательных организаций и 32 учреждения социальной защиты. При этом запрос на программы формируют родители.

Так, в Волгоградском областном центре психолого-медико-социального сопровождения созданы специальные условия для воспитания и развития детей с момента рождения, в том числе с редкими генетическими заболеваниями, расстройством аутистического спектра, синдромами Дауна и Вильямса, ДЦП. Современное развивающее и игровое оборудование – интерактивный пол, песочница, бизиборды – способствует прогрессу в навыках малышей. В рамках родительского клуба учителя-дефектологи, логопеды, педагоги-психологи готовы научить взрослых приемам воспитания особенных детей, проконсультировать их по актуальным вопросам. При необходимости подключаются педиатр, детский невролог.