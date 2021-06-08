Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа

Анастасия Иванова

Сердечный приступ – это опасное состояние, которое характеризуется острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы из-за закупорки тромбом или спазма артерии, питающей сердце. Специалисты считают, что снизить риск сердечного приступа и других заболеваний этого органа можно с помощью правильного питания.Согласно исследованию специалистов из США, в этом может помочь и один популярный продукт. Речь идет об оливковом масле, пишет Express.В исследовании приняли участие почти 64 тыс. женщин и 35,5 тыс. мужчин. Оно длилось с 1990 по 2014 год. В начале исследования у всех участников не было рака, болезней сердца и других хронических заболеваний. Каждые четыре года они отвечали на анкеты о своем питании и образе жизни.Выяснилось, что у тех, кто употреблял больше половины столовой ложки оливкового масла ежедневно, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 15% ниже, а риск ишемической болезни сердца – на 21% ниже. Кроме того, замена одной чайной ложки масла, маргарина, майонеза или молочного жира таким же количеством оливкового масла снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний на 5% и ишемической болезни сердца на 7%.Также отмечается, что пользу сердцу приносит не только оливковое масло, но и другие растительные масла, например, кукурузное, рапсовое или соевое.