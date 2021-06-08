Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа

Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа

Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Сердечный приступ – это опасное состояние, которое характеризуется острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы из-за закупорки тромбом или спазма артерии, питающей сердце. Специалисты считают, что снизить риск сердечного приступа и других заболеваний этого органа можно с помощью правильного питания.

Согласно исследованию специалистов из США, в этом может помочь и один популярный продукт. Речь идет об оливковом масле, пишет Express.

В исследовании приняли участие почти 64 тыс. женщин и 35,5 тыс. мужчин. Оно длилось с 1990 по 2014 год. В начале исследования у всех участников не было рака, болезней сердца и других хронических заболеваний. Каждые четыре года они отвечали на анкеты о своем питании и образе жизни.
Выяснилось, что у тех, кто употреблял больше половины столовой ложки оливкового масла ежедневно, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 15% ниже, а риск ишемической болезни сердца – на 21% ниже. Кроме того, замена одной чайной ложки масла, маргарина, майонеза или молочного жира таким же количеством оливкового масла снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний на 5% и ишемической болезни сердца на 7%.

Также отмечается, что пользу сердцу приносит не только оливковое масло, но и другие растительные масла, например, кукурузное, рапсовое или соевое.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных регионов страны
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393 тысячи человек
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра «Точка роста»
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра
Сильные стороны людей по месяцу рождения
Сильные стороны людей по месяцу рождения
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с королевской семьей
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с
Подведены итоги "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света"
Подведены итоги "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света"
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за коронавирус
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за
5 вещей, которые крадут энергию в доме
5 вещей, которые крадут энергию в доме
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное
Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней помощи детям
Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней

Топ на сегодня

В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной
Принца Гарри и Меган Маркл "понизили" на сайте королевской семьи Британии
Принца Гарри и Меган Маркл "понизили" на сайте королевской семьи
Зачем воскуривать благовония
Зачем воскуривать благовония
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в
Звездный Instagram: лесные прогулки, вечеринки, ПМЭФ-2021 — так начинается лето
Звездный Instagram: лесные прогулки, вечеринки, ПМЭФ-2021 — так

Еще по теме

Употребление орехов снижает риск развития рака, – ученые
Горсть орехов дает большую пользу здоровью
Сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск возникновения осложнений при гриппе
Даже одна сигарета в день значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний