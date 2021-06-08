Утверждён порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году

Алексей Вольцев

В Минпросвещения России прошло заседание оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», на котором было принято решение утвердить порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году с последующей доработкой, информирует пресс-служба ведомства.

Заседание провёл заместитель Председателя оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Учитель года России» – не только конкурс профессионального мастерства. Популяризация профессии учителя носит системный характер, поскольку мы обращаем внимание не только на образовательный процесс, но и воспитательный компонент», – сказал Александр Бугаев.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что конкурс «Учитель года России» – ключевое событие и для педагогов, и для общества. Поэтому так важно транслировать лучшие практики работы, популяризируя профессию и самых творческих учителей страны.

Заместитель Председателя оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова подчеркнула, что «Учитель года России» – самый статусный конкурс для педагогов страны.

Председатель редакционного совета АО «Издательский дом «Учительская газета», исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец отметил, что один из важных эффектов конкурса состоит в том, чтобы мотивировать студентов педагогических вузов работать после их окончания в школах, развиваться профессионально и расширять конкурсное движение.

В заочный тур конкурса в 2021 году войдёт новое испытание – «Медиавизитка». Конкурсантам предстоит подготовить видеоролик, в котором они представят свою профессиональную деятельность, достижения, регион и школу, где они трудятся. Видеоролики будут оцениваться жюри, кроме того, их выложат для просмотра в открытый доступ – в социальные сети и на официальный сайт конкурса.

Заочный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России» завершится до 15 сентября. Конкурсные испытания очного тура не изменятся. Финалисты проведут испытания «Методическая мастерская», «Урок», после чего жюри определит 15 лауреатов конкурса. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пять призёров. Финальным испытанием, как и в прошлом году, станет «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». По его итогам будет названо имя победителя конкурса.

Жюри заочного и первого очного тура заключительного этапа формируется, как и в 2020 году, на межпредметной основе. Конкурсные испытания второго и третьего очных туров оценивают Большое жюри, ученическое и родительское жюри. Впервые в этом году в состав ученического жюри войдут победители и призёры популярного Всероссийского конкурса «Большая перемена». Порядок и принципы формирования составов жюри остались без изменений.

В этом году всероссийский финал конкурса «Учитель года России» будет принимать Ростовская область. На заседании оргкомитета Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина рассказала о готовности площадок Ростова-на-Дону принять мероприятия конкурса и о запланированной для конкурсантов культурной программе.

Заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов поделился опытом проведения профессионального конкурса «Учитель будущего» и предложил объединить усилия по продвижению историй успеха участников конкурсов.

В заседании оргкомитета принял участие заместитель гендиректора СП «Цифровое образование», директор по связям с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов. Он рассказал о возможностях образовательной платформы «Сферум», которые можно использовать в ходе проведения заключительного этапа конкурса «Учитель года России» в Ростове-на-Дону. Mail.ru Group ежегодно учреждает номинацию «Цифровой учитель года», в которой побеждают педагоги – участники федерального этапа конкурса «Учитель года России», проявившие мастерство в использовании современных информационно-коммуникационных технологий в школе.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Федеральный этап конкурса пройдёт в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

За более чем 30-летнюю историю Всероссийский конкурс «Учитель года России» стал самым масштабным состязанием профессионального мастерства среди учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов-участников, объединяя всё больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.

Учредители конкурса – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».