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В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении

В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении

В Алтайском государственном педагогическом университете 124 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении по должности служащего «Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)», сообщает пресс-служба вуза.

В вузе три месяца работала школа подготовки вожатых.

В школе прошли обучение представители студенческих педагогических отрядов г. Барнаула (СПО «Алые Паруса», СПО «Феникс», СПО «Мечта», ДПО «Лига») и студенты разных вузов г. Барнаула. В процессе обучения молодые люди стремились стать настоящими вожатыми, изучали обязанности и особенности деятельности вожатого, знакомились с методами формирования детского коллектива, обучались планированию и самоорганизации, постигали основы проектирования, на тренинговых занятиях учились работать в коллективе, на мастер-классах изготавливали своими руками подарки для детей, моделировали и демонстрировали коллективные творческие работы, постигали основы взаимодействия с родителями, проходили подготовку по организации лагерно-туристических маршрутов и многое другое. 

Отмечается, что все студенты успешно прошли итоговую аттестацию (теоретический и практический цикл) и по итогам работы школы подготовки вожатых каждый боец студенческого педагогического отряда получил свидетельство о профессиональном обучении, которое даст право на трудоустройство в детских оздоровительных лагерях.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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