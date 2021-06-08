В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении

Алексей Вольцев

В Алтайском государственном педагогическом университете 124 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении по должности служащего «Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)», сообщает пресс-служба вуза.

В вузе три месяца работала школа подготовки вожатых.

В школе прошли обучение представители студенческих педагогических отрядов г. Барнаула (СПО «Алые Паруса», СПО «Феникс», СПО «Мечта», ДПО «Лига») и студенты разных вузов г. Барнаула. В процессе обучения молодые люди стремились стать настоящими вожатыми, изучали обязанности и особенности деятельности вожатого, знакомились с методами формирования детского коллектива, обучались планированию и самоорганизации, постигали основы проектирования, на тренинговых занятиях учились работать в коллективе, на мастер-классах изготавливали своими руками подарки для детей, моделировали и демонстрировали коллективные творческие работы, постигали основы взаимодействия с родителями, проходили подготовку по организации лагерно-туристических маршрутов и многое другое.

Отмечается, что все студенты успешно прошли итоговую аттестацию (теоретический и практический цикл) и по итогам работы школы подготовки вожатых каждый боец студенческого педагогического отряда получил свидетельство о профессиональном обучении, которое даст право на трудоустройство в детских оздоровительных лагерях.