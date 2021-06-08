В ХО скандал! В Сеть слили трек Тимы Сорокина

Лидия Мартынова

В жизни популярного тиктокера Тимы Сорокина произошла неприятная ситуация. Лейбле XO Music выпустили без ведома Тимура выпустили его трек «Одинокий волк». Парня начали поздравлять друзья, коллеги и поклонники. Однако Тимуру вовсе было не до веселья. Ведь тиктокер не планировал показывать этот трек поклонникам, так как «уже вырос из него, и взгляды поменялись». Теперь между Тимуром и XO Music разгорелся скандал.

«Они слили без моего разрешения песню, которую я даже не хотел выпускать. Я считаю это неправильно – выставлять исподтишка то, что не нужно. Они даже не обговорили со мной ничего: ни обложку, ни песню», – негодует Тимур у себя в stories.

В результате планы Тимура по следующим релизам нарушились. Тиктокер также отметил, что на трек «Одинокий волк» было потрачено много денег, однако для него больше важно качество выпускаемого продукта. Несмотря на разочарование в лейбле,Тимур попытался вынести из этой ситуации положительные моменты.

«Послушайте трек, вдруг кто-то из вас найдет в ней что-то интересное», – заключил артист.

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