В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы

Анастасия Иванова

В 2020 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным утверждена Стратегия государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. В рамках ее реализации запланирована подготовка резерва кадров для госслужбы казачества, сообщает Министерство образования Камчатского края.

Подготовкой кадров в Камчатском крае начали заниматься еще в начале 90-х годов прошлого столетия. Тогда в регионе были созданы казачий кадетский корпус, кадетские классы в общеобразовательных школах.

«Нам нужна система сквозной подготовки резерва кадров для государственной службы казачества, начиная с воспитания в семье, далее – в казачьем детском саду, кадетском корпусе в школе и вузе. Главная задача – подготовка кадров по территориальному принципу, то есть каждый регион занимается их подготовкой для обеспечения своих кадровых нужд. На сегодня нам нужны профессионалы в области экологии, егеря, охраняющие животный мир, специалисты по охране лесов, педагоги для патриотического воспитания подрастающего поколения и другие специалисты, востребованные в нашем крае», – сообщил атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска Николай Бянкин.

В соответствии с решениями, принятыми 12 мая 2021 года на заседании рабочей группы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, организован и проведен мониторинг возможности создания казачьих классов на базе общеобразовательных организаций Камчатского края.

Два образовательных учреждения в Елизовском и Быстринском муниципальных районах будут участвовать в апробации проекта по созданию казачьих классов с 1 сентября 2022 года. К запланированной дате будет проведена подготовительная работа, включающая обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников классов – участников проекта.

Воспитательно-образовательная среда казачьих классов позволит сформировать у обучающихся высокое патриотическое и духовно-нравственное сознание, чувство преданности своему отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов родины.