Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы

В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы

В 2020 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным утверждена Стратегия государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. В рамках ее реализации запланирована подготовка резерва кадров для госслужбы казачества, сообщает Министерство образования Камчатского края.

Подготовкой кадров в Камчатском крае начали заниматься еще в начале 90-х годов прошлого столетия. Тогда в регионе были созданы казачий кадетский корпус, кадетские классы в общеобразовательных школах. 

«Нам нужна система сквозной подготовки резерва кадров для государственной службы казачества, начиная с воспитания в семье, далее – в казачьем детском саду, кадетском корпусе в школе и вузе. Главная задача – подготовка кадров по территориальному принципу, то есть каждый регион занимается их подготовкой для обеспечения своих кадровых нужд. На сегодня нам нужны профессионалы в области экологии, егеря, охраняющие животный мир, специалисты по охране лесов, педагоги для патриотического воспитания подрастающего поколения и другие специалисты, востребованные в нашем крае», – сообщил атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска Николай Бянкин.

В соответствии с решениями, принятыми 12 мая 2021 года на заседании рабочей группы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, организован и проведен мониторинг возможности создания казачьих классов на базе общеобразовательных организаций Камчатского края.

Два образовательных учреждения в Елизовском и Быстринском муниципальных районах будут участвовать в апробации проекта по созданию казачьих классов с 1 сентября 2022 года. К запланированной дате будет проведена подготовительная работа, включающая обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников классов – участников проекта.

Воспитательно-образовательная среда казачьих классов позволит сформировать у обучающихся высокое патриотическое и духовно-нравственное сознание, чувство преданности своему отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов родины.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Подмосковье в 2021 году планируют установить более 200 детских игровых площадок
В Подмосковье в 2021 году планируют установить более 200 детских
В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы
В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы
Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год
Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год
Макрон получил пощечину от мужчины на улице
Макрон получил пощечину от мужчины на улице
Как снять негативную энергетику при помощи травяного настоя
Как снять негативную энергетику при помощи травяного настоя
В Китае стадо диких слонов уже три месяца идет на север по неизвестной причине
В Китае стадо диких слонов уже три месяца идет на север по
Действенный обряд на похудение
Действенный обряд на похудение
В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч педагогов России
В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч
В «Орлёнке» проходит смена, участники которой занимаются практическими подводными исследованиями
В «Орлёнке» проходит смена, участники которой занимаются
В невинномысском «Кванториуме» стартовала квест-игра по мотивам книг о Гарри Поттере
В невинномысском «Кванториуме» стартовала квест-игра по мотивам книг
Пакистан отказал уходящим из Афганистана войскам США в передаче своих баз
Пакистан отказал уходящим из Афганистана войскам США в передаче своих
В сети появились новые кадры со съемок сериала "Надвое" с Александром Петровым и Данилой Козловским
В сети появились новые кадры со съемок сериала "Надвое" с Александром

Топ на сегодня

Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393 тысячи человек
На ЕГЭ по профильной математике 7 июня зарегистрировалось почти 393
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за коронавирус
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за

Еще по теме

Президент утвердил стратегию госполитики России в отношении казачества до 2030 года
В 23 московских школах появятся кадетские классы
Муниципалитетам могут разрешить открывать кадетские школы
СМИ: кадровые резервы всех уровней в России могут объединить в единую базу