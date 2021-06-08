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В Китае стадо диких слонов уже три месяца идет на север по неизвестной причине

В Китае стадо диких слонов уже три месяца идет на север по неизвестной причине

Стадо из пятнадцати диких слонов по неясной причине начало длительное путешествие из родного заповедника на север. Сейчас они преодолели уже почти 500 километров и достигли округа Цзиньнин в городе Куньмин, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Слоны отправились в путь в марте нынешнего года из заповедника Сишуанбаньна (Сишуанбаньна-Дайский автономный округ, провинция Юньнань), около границы Китая с Лаосом и Мьянмой. Пересекая сельскую местность, они нанесли серьезный вред деревням, по данным BBC News, слоны уничтожили урожай на сумму около 1 миллиона долларов. Власти пытались удержать бродячих слонов вдали от населенных пунктов при помощи приманок из фруктов и овощей, а также физических преград. Но в прошлую среду стадо было замечено на окраине Куньмина, города с восьмимиллионым населением. Власти проинструктировали жителей Куньмина и близлежащего города Юйси оставаться в домах, если слоны окажутся поблизости, не беспокоить стадо и следить за тем, чтобы на улице не осталось кукурузы или соли, которые могут привлечь слонов.

Джордж Виттемайер, специалист по слонам из Университета штата Колорадо и председатель научного совета организации Save The Elephants, считает причиной бегства слонов перенаселенность заповедника. В Китае живет только около 300 диких слонов, но популяция, живущая в заповеднике региона Сишуанбаньна, в последние годы растет. Виттемайер говорит, что группа слонов могла попытаться найти новый дом, где не было бы конкуренции за ресурсы. «Мы наблюдали, как слоны расширяют свой ареал на протяжении десятилетий, поскольку их популяция увеличивается и они ищут больше корма для растущего стада», — говорит Бекки Шу Чен из Лондонского зоологического общества. Другие эксперты выдвигают версию о том, что причиной похода была ошибка неопытного вожака стада.

Если слонов не удастся возвратить в родные леса на юге, ученым и землеустроителям, возможно, придется позаботиться о том, чтобы слоны могли постоянно жить в районе Куньмина.

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По материалам: polit.ru

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