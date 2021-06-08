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В Костроме создан первый центр цифрового образования «IT-куб»

В Костроме создан первый центр цифрового образования «IT-куб»

В Костроме создан первый центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Администрации города Костромы.

Центр создан на базе гимназии № 33 в рамках реализации национального проекта «Образование».

Занятия в центре цифрового образования начнутся в новом учебном году. Проходить они будут два раза в неделю. Обучение для школьников с 5-го по 11-й класс планируют организовать в две смены. Ребята смогут получить новые знания по следующим направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, основы алгоритмики и логики.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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