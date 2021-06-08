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В Москве в июне пройдут профориентационные занятия для подростков

В Москве в июне пройдут профориентационные занятия для подростков

В Москве в июне в специализированном центре занятости «Моя карьера» пройдут профориентационные занятия для подростков старше 14 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участники пройдут профориентационный тест и получат рекомендации экспертов.

«Очень важно, чтобы при выборе направления обучения и будущей профессии ребенок ориентировался на свои сильные стороны, увлечения и интересы, понимал, чем он хочет заниматься в будущем. Наша задача – помочь ему разобраться в себе и рассказать о компетенциях, которые будут актуальны, когда он выйдет на рынок труда», – сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Профориентационные встречи будут проходить каждую среду и пятницу. Занятия начинаются в 15:00, их продолжительность – полтора-два часа.

# Общество
По материалам: edu.ru

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