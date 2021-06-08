В невинномысском «Кванториуме» стартовала квест-игра по мотивам книг о Гарри Поттере

Анастасия Иванова

В невинномысском детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России стартовала квест-игра по мотивам фэнтези-романов о Гарри Поттере для учеников городских школ, информирует пресс-служба Администрации города Невинномысска.

Директор «Кванториума» Татьяна Чилхачоян сообщила, что ранее тематический квест уже проходил в технопарке. Большое количество положительных отзывов привело к решению повторить квест.

Отмечается, что на время квеста технопарк превратился в школу волшебства и чародейства Хогвартс, а юные ученые стали ее новыми воспитанниками. Ребятам предстояло пройти по восьми локациям, выполнить задания и собрать карту, которая приведет их к победе. Во время состязаний гости находили «живые картины», запускали робота-манипулятора, пересаживали мандрагору, проводили химические опыты в кабинете зельеварения и даже играли в квиддич.

Квест продлится до конца июля.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.