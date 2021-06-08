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В «Орлёнке» проходит смена, участники которой занимаются практическими подводными исследованиями

В «Орлёнке» проходит смена, участники которой занимаются практическими подводными исследованиями

Сто ребят в возрасте 13–16 лет из 37 регионов России принимают участие в единственной в стране тематической смене Всероссийского детского центра «Орлёнок», посвящённой практическим подводным исследованиям, информирует Минпросвещения России. 

Программа смены «Океанавтика» реализуется совместно с Центром подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО).

Смена продлится до 19 июня 2021 года. Её участники – школьники, имеющие достижения в таких дисциплинах, как робототехника, водные виды спорта, судомодельный спорт, горный туризм, альпинизм. Они проходят обучение с помощью современной техники, например подводных роботов, лёгкого водолазного снаряжения, поисковой аппаратуры, мини-субмарины и специально разработанного VR-тренажёра для отработки навыков погружения подводного аппарата, по пяти направлениям: «Акванавты», «Гидронавты», «Спасатели», «Изобретатели» и «Хранители». Спикерами программы стали представители ЦПИ РГО Сергей Фокин и Роман Прохоров, а также Михаил Кузьмичёв, пилот обитаемых подводных аппаратов, капитан 1-го ранга в запасе, Герой России.

В программе смены – обучение подводному плаванию с аквалангом, навыкам пилотирования обитаемых и необитаемых подводных аппаратов, доврачебной помощи, спасению на воде, разработка и тестирование прототипа исследовательского аппарата, изучение основ водолазной медицины, подводной археологии и восстановление артефактов, обнаруженных в ходе экспедиций ЦПИ РГО. Также в рамках своих направлений ребята разработают и защитят собственные проекты и подготовят музейную экспозицию отреставрированных подводных артефактов. При успешном прохождении курса они получат сертификаты и значки ЦПИ РГО и сертификаты Open Water Diver (для акванавтов), а также смогут впоследствии участвовать в мероприятиях ЦПИ РГО.

«Эта уникальная для нашей страны смена открывает невероятные возможности и перспективы для увлечённых и активных детей. Нет сомнений, что среди тех, кто приехал в центр в этом году, есть будущие первоклассные исследователи океанских глубин, и здорово, что своё профессиональное плавание они начинают в «Орлёнке», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

# Общество
По материалам: edu.ru

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