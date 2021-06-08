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В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч педагогов России

В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч педагогов России

В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч педагогов России, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

На сегодняшний день в проекте принимают участие представители системы образования 108 российских городов.

Проект  «Взаимообучение городов», оператором которого выступает Московский центр развития кадрового потенциала образования, позволяет обмениваться эффективными управленческими и образовательными практиками по самым разным направлениям: обучение и подготовка директоров школ и их заместителей, организация образовательного пространства, предпрофессиональное образование, дополнительное образование и многое другое. Обмен опытом происходит как в очной форме, так и дистанционно. В рамках проекта за последний учебный год состоялось более 300 образовательных событий. 

Недавно к проекту присоединились такие города, как Артем, Новочеркасск и Уссурийск.

«Московская школа – это серьезный социальный институт с максимальным спектром возможностей для каждого ребенка. Города не только изучают опыт Москвы, но и активно адаптируют столичные практики. Такое сотрудничество – это новый практико-ориентированный формат повышения квалификации в оперативном режиме. Представители 107 городов России прошли стажировки на базе 154 школ Москвы», – отметил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Столица, являясь модератором проекта, делится опытом организации работы предпрофессиональных классов, подготовки детей с особыми образовательными потребностями и др. На сегодня 34 города России, являющиеся участниками проекта, уже внедряют и используют московские практики у себя в регионах.

«Московский опыт очень востребован нами, и мы, конечно, хотим перенимать столичные практики. Например, модель аттестации руководителей образовательных организаций в Москве очень продуманная. Использование аттестационной справки позволяет сделать объективный вывод о результатах работы всей школы. При этом очень важно, что у директоров есть доступ к этой информации в режиме реального времени: они видят все показатели результативности работы школы и оперативно анализируют их, что очень важно при принятии управленческих решений», – сообщила заместитель начальника Департамента образования администрации города Перми Оксана Чеклецова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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