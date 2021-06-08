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В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра «Точка роста»

В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра «Точка роста»

В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых инновационных образовательных центра «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования и науки Астраханской области.

Центры будут созданы в рамках нацпроекта «Образование». В регионе уже имеются 67 центров.

«Точки роста» будут оснащены самым современным оборудованием: компьютерами, фототехникой, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами.

«Точка роста» – это обновленное образовательное пространство без скучных парт и школьной доски, где дети по максимуму могут реализовать свои способности. Благодаря открытию таких центров мы развиваем в школах Астраханской области сетевое взаимодействие и смешанное обучение. Подобные площадки позволяют обучать детей на метапредметном уровне, то есть, изучая один предмет, охватывать сразу несколько областей знаний и компетенций», – отметил министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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