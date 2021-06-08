В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование

Лидия Мартынова

В детский сад № 3 «Ивушка» поселка Ивняки Ярославской области поступило новое интерактивное оборудование, сообщает Департамент образования Ярославской области.

Оно закуплено в рамках нацпроекта «Образование».

Новое оборудование было представлено на фестивале «Фейерверк педагогических идей для родителей и детей». «Ивушка» – первое дошкольное учреждение в регионе, где появилось уникальное «умное» зеркало, которое представляет собой профессиональный логопедический инструмент для профилактики и коррекции дефектов речи у детей.

Среди других новшеств – интерактивная песочница, оборудованная компьютером, особыми сенсорами и проектором. С помощью технологий дополненной реальности ее успешно используют в различных сферах развития детей всех возрастов – от общего и дополнительного образования до психокоррекции и работы с речевыми нарушениями. При помощи специальных панелей песочница легко трансформируется в интерактивный сенсорный стол, с помощью которого можно заниматься обучающими играми и выполнять упражнения.

Также в рамках фестиваля прошли открытые занятия и мастер-классы, где родители могли познакомиться с современными образовательными технологиями.

В детском саду «Ивушка» обучаются более 300 детей, 20% из них – с ограниченными возможностями здоровья. С нового учебного года «Ивушка» будет являться ресурсным центром ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по дефектологии.