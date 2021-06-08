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В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование

В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование

В детский сад № 3 «Ивушка» поселка Ивняки Ярославской области поступило новое интерактивное оборудование, сообщает Департамент образования Ярославской области. 

Оно закуплено в рамках нацпроекта «Образование».  

Новое оборудование было представлено на фестивале «Фейерверк педагогических идей для родителей и детей». «Ивушка» – первое дошкольное учреждение в регионе, где появилось уникальное «умное» зеркало, которое представляет собой профессиональный логопедический инструмент для профилактики и коррекции дефектов речи у детей. 

Среди других новшеств – интерактивная песочница, оборудованная компьютером, особыми сенсорами и проектором. С помощью технологий дополненной реальности ее успешно используют в различных сферах развития детей всех возрастов – от общего и дополнительного образования до психокоррекции и работы с речевыми нарушениями. При помощи специальных панелей песочница легко трансформируется в интерактивный сенсорный стол, с помощью которого можно заниматься обучающими играми и выполнять упражнения.

Также в рамках фестиваля прошли открытые занятия и мастер-классы, где родители могли познакомиться с современными образовательными технологиями.

В детском саду «Ивушка» обучаются более 300 детей, 20% из них – с ограниченными возможностями здоровья. С нового учебного года «Ивушка» будет являться ресурсным центром ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по дефектологии. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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