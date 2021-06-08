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В сети обсуждают скандальное высказывание комика Ивана Абрамова о "лишнем весе" у женщин после родов

В сети обсуждают скандальное высказывание комика Ивана Абрамова о "лишнем весе" у женщин после родов

Вот уже несколько дней в сети обсуждают скандал, в центре которого оказался комик Иван Абрамов, бывший участник КВН, а ныне стендапер. Причиной общественного возмущения стали его высказывания о недопустимом "лишнем весе" у женщин после родов. Позицию уже осудили и обычные пользователи сети, и некоторые знаменитости, в том числе Ида Галич. Разбираемся в ходе скандала.

Началось все с публикации отрывка из интервью Абрамова, которое он дал еще несколько месяцев назад. Тогда оно не привлекло особого внимания, но вот после того, как его перепостили ряд блогеров в тиктоке и инстаграме, публика отреагировала. И предела их возмущению нет уже несколько дней. А все потому, что в интервью Иван довольно уничижительно высказался о женщинах в целом и о своей жене.

Когда она первого родила, я сразу ей сказал: "Годик спокойно ходи, через годик будем взвешиваться". Все, раз-два за два месяца (вес ушел). Я сразу сказал: "Я 100% изменю отношение к тебе". Я, возможно, тебе не изменю, типа "отомщу за твои дополнительные килограммы", но я к тебе буду относиться хуже. Да это нормально! Мужики так созданы, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире, ты прикинь, какие красивые еще ходят. Будет держать себя в форме, не будет стервой, не будет толстой, будет кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов,

— говорит в ставшем вирусным видео Иван.


 


Говорит ли Абрамов все это серьезно или пытается шутить на эту тему, не очень понятно, но в любом случае выглядит это довольно дико — к такому выводу пришли многие пользователи сети и раскритиковали комика.

Как бы смешно ни шутил, а заслуживает отмены. Эмоционально абьюзит жену и гордится этим!

Ну я тебе даю год: если смешно не будет, найдем нового комика!

Иван, вы просто дно!

Ты себя видел? Изменять он собрался,

— написали пользователи сети Абрамову в инстаграме.


Иван Абрамов

Супруга юмориста, Эльвира Абрамова, ответила на комментарии под одним из постов, постаравшись сгладить ситуацию и взяв мужа под защиту.

Ответила бы вам с юмором и сарказмом, но, боюсь, вы уже один раз его не поняли. Дам вам совет: направьте свою энергию на ваши личные отношения. Не тратьте время по чужим домам, недопонимая слова и фразы! Я прекрасно знаю своего мужа и люблю его! Не могу больше писать, пойду сбрасывать лишние килограммы (все-таки вырвался сарказм)!

— написала она.


Эльвира Абрамова


Иван и Эльвира Абрамовы

Критиковать Абрамова стали не только пользователи сети, но и некоторые знаменитости.

Дрищ, на твоем месте я вообще молчала бы. Будешь молчать — меньше внимания будут привлекать твои узенькие плечи,

— сурово высказалась Алена Водонаева.

Обратила внимание на скандал и Ида Галич — она перепостила видео у себя в сторис и спросила мнения своих подписчиков, поделившись и личным опытом.

Что думаете, товарищи? Я так ненавидела свое тело после родов. Столько времени ушло, чтобы стало чуть легче психологически, а тут... Девочки, родные, выглядеть после родов иначе — это нормально! Они не вынашивали, не рожали, не кормили — им вообще не понять. Себя нужно приводить в форму, но для этого нужно время. Иногда на это уходит больше года, и это тоже норма,

— написала Ида.


Ида Галич

Сам Абрамов ситуацию пока не прокомментировал, правда, и комментарии у себя в инстаграме не закрыл, так что свое возмущение пользователи продолжают открыто выражать под последним постом у него в блоге.

Первым новость сообщил блогер Eliena20.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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