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В сети появились новые кадры со съемок сериала "Надвое" с Александром Петровым и Данилой Козловским

В сети появились новые кадры со съемок сериала "Надвое" с Александром Петровым и Данилой Козловским

Съемочная группа многосерийного фильма Валерия Тодоровского "Надвое" отметила середину съемок в Санкт-Петербурге. Главные роли в новом сериале исполняют 32-летний Александр Петров и 36-летний Данила Козловский. Они рассказали, каково играть лучших друзей, не будучи друг с другом близко знакомыми.


Александр Петров и Елизавета Базыкина

Когда Валерий Петрович прислал мне сценарий, мы договорились, что я прочитаю хотя бы одну серию из-за нехватки времени. Я сел и не смог оторваться — прочитал весь до конца. Это бомба! Таких сценариев я в принципе не видел ещe. Это что-то новое для меня. Как Валерий Петрович предвидел наш тандем с Данилой, я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись на съeмочной площадке. Было бы проще пригласить актeров — реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год. Но такое решение вызвало огромный интерес у зрителей, да и весь актeрский состав фильма просто потрясающий, получаешь огромное удовольствие от работы,

— рассказал Александр Петров, примеривший на себя недавно амплуа абсолютного романтика и в жизни.


Александр Петров

По сюжету главные герои Костя и Саня знакомятся в Северной столице с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их представления о мире.


Валерий Тодоровский

"Надвое" — для меня чрезвычайно интересная история, и в первую очередь актерски. На площадке потрясающая атмосфера, очень хорошо с Саней работать, с прекрасным, грандиозным Валерием Петровичем и замечательным оператором Сергеем Козловым. Такой сценарий — чистая радость для артистов. Как говорит моя мама, у нас с партнерами есть уникальная возможность "вышивать" в кадре, не говоря о том, что по своей актуальности эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей. В общем, профессионально я счастлив!

— поделился с журналистами Данила Козловский, недавно признавшийся в расставании с возлюбленной Ольгой Зуевой и являющийся главным героем слухов о романе с Оксаной Акиньшиной. Интрига в личной жизни актера, несомненно, подогреет интерес зрителей к новому проекту.


Александр Петров, Валерий Тодоровский и Данила Козловский

Главные женские роли в фильме исполняют актрисы Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Впереди артистов ждут съемки в скоростном поезде "Сапсан", петербургские белые ночи, прогулки героев по знаменитым улицам города.


Ирина Старшенбаум

Многосерийный фильм Валерия Тодоровского "Надвое" выйдет на онлайн-сервисе more.tv и на телеканале "Россия 1". Точная дата запуска проекта пока не сообщается.


Валерий Тодоровский и Александр Петров
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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