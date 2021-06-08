В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с королевской семьей

Вадим Карасев

4 июня 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри стали родителями во второй раз. Девочка появилась на свет в клинике Santa Barbara Cottage Hospital в Калифорнии. Новорожденную нарекли Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Лилибет — детское прозвище королевы Елизаветы II, Диана — имя погибшей принцессы, матери Гарри и Уильяма. Дав дочери имя в честь Елизаветы, Гарри и Меган, по мнению экспертов, делают шаг к примирению с королевской семьей, с которой у них в последнее время сложились напряженные отношения.

4 июня нас благословили появлением на свет нашей дочери Лили. Она — большее, чем мы когда-либо могли себе представить. И мы благодарны за любовь и молитвы, которые получали со всего света. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое для нашей семьи время,

— заявили молодые родители на странице своей официальной организации Archewell.

Принц Гарри и Меган МарклИздание Page Six утверждает, что первое, что сделали Гарри и Меган после рождения малышки Лилибет Дианы, — позвонили королеве и остальным членам семьи, включая отца Гарри, принца Чарльза, и старшего брата, принца Уильяма.

Ранее отношения Меган и Гарри с королевской семьей сложно было назвать простыми. Отъезд пары из королевского дворца и перемена места жительства едва ли скрепили семейные узы. Напомним, что чета отказалась представлять королевскую семью и выбрала независимую обычную жизнь. Еще больше обострилась ситуация после откровенного интервью пары Опре Уинфри, в котором Меган недвусмысленно обвинила в расизме одного из членов королевской семьи. Несмотря на все это, Гарри и Меган настаивали на том, что у них нет ничего, кроме любви и уважения к королеве.





Королева Елизавета с принцем Чарльзом

Это демонстрирует и выбор имени для дочери. Лилибет, Лили — так называла себя в раннем детстве Елизавета, когда еще не могла произнести полного имени. Все члены королевской семьи приняли это прозвище тогда, когда отец королевы, Георг VI, однажды сказал о Елизавете и ее сестре: "Лилибет — моя гордость. Маргарет — моя радость".





Меган Маркл и принц Гарри

Будучи молодой королевской особой, Елизавета даже подписывала письма, используя эту сокращенную форму полного имени.

Легендарный королевский фотограф, приближенный к семье, Артур Эдвардс отметил, что покойный муж Елизаветы принц Филипп всегда называл ее Лилибет, как и королева-мать Елизавета, и сестра принцесса Маргарет.

После смерти Филиппа в апреле Эдвардс сказал:

Когда я увидел эти навязчивые телевизионные фотографии королевы в черном, сидящей в одиночестве в часовне Квайр, до меня дошло, что в мире больше не осталось никого, кто мог бы назвать ее Лилибет.





Принц Гарри и Меган Маркл

Наречение малышки Лили Дианой Маунтбеттен-Виндзор означает, что прозвище королевы будет жить, поскольку в заявлении о ее рождении говорилось: "Лили названа в честь своей прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище — Лилибет".

Второе имя Лилибет, Диана, — это, конечно, дань уважения и памяти принцессе Диане, которая погибла в возрасте 36 лет в августе 1997 года в трагической автокатастрофе в Париже. Гарри все эти годы часто рассказывал о том, какие потери принесла ему ее смерть, и о том, как он искал излечения от своего горя.

Я не верил этому и отказывался принять этот факт,

— признавался Гарри в откровенных интервью.





Принц Гарри и Меган Маркл с сыном

В имени новорожденной Лилибет теперь присутствует то же имя, что и носит ее двоюродная сестра, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта. Ее полное имя звучит так: Шарлотта Элизабет Диана.

Члены королевской семьи тепло встретили новость о пополнении в семье герцогов Сассекских и уже поздравили молодых родителей.





Принц Гарри и Меган Маркл