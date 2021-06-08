В США разрешили использование уколов от ожирения

Влада Некрасова

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата Wegovy для лечения ожирения. Как отмечается на сайте ведомства, препарат будут назначать пациентам, избыточный вес которых привел к появлению одного или нескольких сопутствующих заболеваний.К таким заболеваниями отнесли, в частности, повышенное давление, диабет второго типа или высокий уровень холестерина. Препарат будут назначать вместе с диетой с пониженным содержанием калорий и повышенной физической нагрузкой.В заявлении FDA отмечается, что это первый препарат для лечения ожирения у взрослых, одобренный с 2014 года. В США от ожирения или избыточного веса страдает примерно 70% взрослых. Эти состояния приводят к появлению заболеваний, которые могут стать причиной преждевременной смерти. Среди них – болезни сердца, инсульт, диабет. Кроме того, избыточная масса тела может привести к развитию нескольких видов рака. Потеря 5-10% массы тела с помощью диеты и физических упражнений может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний для взрослых пациентов, страдающих ожирением.Wegovy работает на основе синтетического аналога гормона глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), который в норме вырабатывается в ответ на принятие пищи и регулирует процессы, связанные с ее перевариванием. Его следует вкалывать один раз в неделю пациентам на протяжении 16-20 недель, постепенно увеличивая дозу.Эффективность препарата проверили в ходе четырех исследований, которые длились 68 недель. В рамках этих исследований более 2600 пациентов получили препарат и более 1500 – плацебо. Наиболее распространенные побочные эффекты включали в себя диарею, запор, вздутие живота, метеоризм, боль в животе, головную боль, головокружение, гипогликемию у пациентов с диабетом второго типа, расстройства пищеварения и так далее.