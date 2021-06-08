В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Лидия Мартынова

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые с 2003 года одобрило применение нового препарата от болезни Альцгеймера. Об этом сообщается на сайте агентства.В марте 2019 года два исследования препарата «Адухельм» (адуканумаб) останавливали после того, как производитель Biogen признал его неэффективность. Однако в том же году компания пришла к выводу, что при увеличении числа доз препарат способствует сохранению памяти, способности мыслить и общаться.В ноябре прошлого года FDA отказалась регистрировать лекарство после того, как мнения членов управления разделились, а некоторые исследователи заявляли, что достаточных доказательств эффективности лекарства нет. По их словам, применение лекарства могут одобрить из-за нехватки препаратов от болезни Альцгеймера, что снизит уровень препаратов в будущем.Болезнь Альцгеймера — одна из форм деменции. Один из характерных признаков болезни Альцгеймера — относительно крупные отложения в головном мозгу, так называемые амилоидные бляшки, состоящие из скоплений пептида бета-амилоида.Как указано на сайте FDA, исследования «Адухельма» впервые показали, что снижение числа этих бляшек помогает сохранить работу головного мозга при Альцгеймере.