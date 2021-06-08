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В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые с 2003 года одобрило применение нового препарата от болезни Альцгеймера. Об этом сообщается на сайте агентства.

В марте 2019 года два исследования препарата «Адухельм» (адуканумаб) останавливали после того, как производитель Biogen признал его неэффективность. Однако в том же году компания пришла к выводу, что при увеличении числа доз препарат способствует сохранению памяти, способности мыслить и общаться.

В ноябре прошлого года FDA отказалась регистрировать лекарство после того, как мнения членов управления разделились, а некоторые исследователи заявляли, что достаточных доказательств эффективности лекарства нет. По их словам, применение лекарства могут одобрить из-за нехватки препаратов от болезни Альцгеймера, что снизит уровень препаратов в будущем.
Болезнь Альцгеймера — одна из форм деменции. Один из характерных признаков болезни Альцгеймера — относительно крупные отложения в головном мозгу, так называемые амилоидные бляшки, состоящие из скоплений пептида бета-амилоида.

Как указано на сайте FDA, исследования «Адухельма» впервые показали, что снижение числа этих бляшек помогает сохранить работу головного мозга при Альцгеймере.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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