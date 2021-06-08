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Володин предложил закрепить в законе добровольность вакцинации от коронавируса

Володин предложил закрепить в законе добровольность вакцинации от коронавируса

Тема: Пленарное заседание Госдумы 8 июня 2021 года


15:02  Автор: Ольга Шульга



В законодательстве должна быть норма прямого действия, подтверждающая, что вакцинация от коронавируса добровольна, сказал на пленарном заседании Госдумы председатель палаты Вячеслав Володин.

«Возможно, правильно взять и подготовить ко второму чтению поправку, где чётко сказать, что прививка от коронавируса — дело добровольное», — отметил спикер при обсуждении законопроекта о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок.

По словам Вячеслава Володина, необходимо, с одной стороны, обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, но с другой — защитить право граждан на добровольность.

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«Давайте поручим комитету (Госдумы по охране здоровья. — Прим. ред.) и попросим Правительство найти решение этим двум вопросам внести необходимые поправки, а мы их потом рассмотрим», — сказал председатель Госдумы.

Как уточнил Вячеслав Володин, «если в законодательстве будет норма прямого действия, она обяжет исполнять федеральный закон, где будет добровольность».

Спикер напомнил, что к депутатам поступает множество обращений от граждан, опасающихся, что включение вакцинации от коронавируса в нацкалендарь профилактических прививок сделает её обязательной. С одной стороны, подобной нормы в обсуждаемом законопроекте нет. С другой — согласно уже действующему законодательству, отсутствие профилактических прививок влечёт отказ о приёме граждан на работы (или отстранение от них), выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень данных работ устанавливается уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти.


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По материалам: pnp.ru

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