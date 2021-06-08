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Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных регионов страны

Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных регионов страны

На площадке Всероссийского государственного музея-заповедника имени А.С. Пушкина «Михайловское» Псковской области выступили школьные театральные коллективы, участвующие в проекте «Школьная классика», сообщает Минпросвещения России. 

Ребята из Москвы, Республики Татарстан, Курской, Самарской, Тамбовской, Тульской и Псковской областей представили итоговый спектакль-фантазию «Чудное мгновенье». Мероприятие прошло в преддверии Дня русского языка и Пушкинского дня России, который отмечается 6 июня. Участников и гостей Всероссийского проекта приветствовали первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев и Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Проект запущен Российским движением школьников совместно с Театральным институтом имени Б. Щукина при поддержке Минпросвещения России.

Первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев отметил, что проведение такого масштабного мероприятия в памятных местах, связанных с творчеством А.С. Пушкина, – знаковое событие, и такие проекты, объединяющие ребят из разных регионов, будут активно поддерживаться.

«Я уверен, что пандемия останется в прошлом и здесь, на поляне в «Михайловском», соберутся сотни тысяч людей», — заявил Александр Бугаев.

Проект «Школьная классика» реализуется с марта 2021 года. В течение нескольких месяцев свои работы представили школьные театры из разных регионов. Планируется, что в дальнейшем число участников проекта расширится, он станет универсальной площадкой для выражения творческого потенциала школьников, педагогов всей страны, создания условий и возможностей для методического обеспечения общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере театрального искусства.

«Мы будем делать всё, чтобы таких ярких проектов было больше, это очень важная внеклассная работа. Самореализация – один из ключевых запросов молодого поколения сейчас», — резюмировал Александр Бугаев.

Проект «Школьная классика» реализуется Российским движением школьников совместно с Театральным институтом имени Б. Щукина при поддержке Минпросвщения России.

Одним из ключевых результатов проекта станет старт разработки программы развития школьных театров Российской Федерации до 2024 года и создание условий для профессионального и личностного роста педагогов и нравственного развития школьников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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